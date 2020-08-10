印度疫情超車美國 每日新增5.7萬人染病

印度新冠肺炎疫情不斷惡化，1日到8日的平均每天新冠肺炎新增病例已達5.7萬餘例，超越美國的5.48萬例，成為全球每天新增新冠肺炎病例最多的國家。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，印度1日到8日的7整天期間，一共新增39萬9263感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠漢肺炎）病例，平均每天新增約5萬7038例，而美國同一時間新增38萬4089例，平均每天新增5萬4870例，印度已超越美國和巴西，成為全球每天新增病例最多的國家。

截至今天上午10時的統計，印度累計確診病例達221萬5405例，還在醫院治療者有63萬4600例，死亡人數達4萬4476人。

專家說，全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家為美國和巴西，而美國累計確診病例數量是印度的2倍多，巴西也比印度多出近80萬例，印度累計確診病例短期內不太可能超越美國和巴西。

但專家指出，由於印度新增病例不斷增加且超越美國和巴西，這3國彼此累計確診病例的差距正快速縮小；且在這3個全球疫情最嚴重的國家，只有印度的確診病例仍持續上升，美國和巴西在過去幾週新增病例正穩定下降，印度的疫情仍令人擔憂。

隨著世界各國在疫情第一波後逐漸放寬數個月的封鎖措施，多數已控制第1波疫情的國家又看到第2波疫情衝擊，其中最主要是美國。

專家指出，相較於許多國家都是在控制第一波疫情後才放寬封鎖管制措施，印度根本從未成功控制疫情，就已展開解封措施，人口大幅流動，加上民眾個人防護意識不高及沒有症狀的比例高，導致印度的疫情迄今從未緩和過，印度內閣已有兩位部長確診，更有地方政府一級首長染疫死亡，成為全球疫情惡化最令人關注的國家之一。

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