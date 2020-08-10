傳有意成為總統山第5顆大頭 川普說話了

「紐約時報」引述消息人士報導，美國白宮一名幕僚去年曾向南達科他州州長詢問，如何在俗稱「總統山」的拉什摩爾山（Mount Rushmore）上增加另一尊巨型總統頭像。

川普7月3日前往拉什摩爾山發表國慶演說時，南達科他州州長諾埃姆（Kristi Noem）曾以約122公分高的拉什摩爾山複製雕像迎接川普，雕像上還有川普的頭像。

「哈芬登郵報」（HuffPost）報導，諾埃姆是第一個公開透露川普想要在高逾18公尺、刻有美國前總統華盛頓（George Washington）、傑佛遜（Thomas Jefferson）、林肯（Abraham Lincoln）和老羅斯福（Theodore Roosevelt）頭像的山頭上加上自己頭像的人。

據「守衛領袖報」（Argus Leader）消息，諾埃姆在2018年南達科他州版本「兜風KTV」（Carpool Karaoke）節目中，首度透露川普曾在白宮的橢圓形辦公室（Oval Office）中和她分享這個夢想，當時她以為只是玩笑話。

川普問仍是國會議員並競選州長的諾埃姆：「妳知道我的夢想是在拉什摩爾山留下我的面容嗎？」諾埃姆回憶道：「我開始笑，但他沒有，所以他完全是認真的。」

2017年，川普在俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）一場集會上也提出了將自己的臉刻在山頭上的可能性，但並未為此做出承諾，怕遭人譏笑。

川普解釋道：「我是可以問大家是否覺得有天我也會出現在拉什摩爾山上，但問題來了，如果我是開玩笑地問，完全是開玩笑，好玩而已，假新聞媒體就會說『他認為他應該出現在拉什摩爾山上』。」

川普今天透過推文寫道：「這是失敗的紐約時報和評價糟糕的美國有線電視新聞網（CNN）所製造的假新聞。（我）從來沒有提議過此事，不過，鑒於我任期頭3年半期間完成許多事，做的可能比其他總統還要多，這對我來說聽起來是個好主意。」

根據官員說法，拉什摩爾山已經沒有空間容納另一尊總統頭像。