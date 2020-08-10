亞馬遜再擴版圖 傳接手商場轉作物流中心

美國大型購物中心營運商西蒙地產集團(Simon Property Group)正與亞馬遜洽談，將先前J.C.Penney和希爾斯控股(Sears Holdings)佔據的百貨商場空間轉為亞馬遜的物流配送中心。據華爾街日報報導，雙方討論的為Penny和Sears以關閉或正要關閉的店面轉手給亞馬遜使用，西蒙並未對該消息進行評論，亞馬遜表示不會對傳言提出評論。

目前商場的挑戰是巨大的，Coach精品製造商Tapestry表示，客流量的消失，商場零售商必須降低租金壓力才能生存。大型商場租金在過去四年增加2.5%，在2020年預計將下跌4.3%。

然市場專家分析認為，疫情流行過後大型商場還是有一席地位，需要空間，因為消費者需要在購買前親自觸碰商品。在某一時間點，當大型商場逐漸退出後，能存活下來的將變得更強大。

美國最大的商場擁有者西蒙地產集團預計在本周一公布近六年來最差的獲利，因為政府下令關閉商店，客流量下跌，租戶無法支付所有租金。市調公司Compass Point表示，商場所有者可能面臨最糟的獲利季度。

包括Neiman Marcus和Brooks Brothers等零售商的破產，梅西百貨和Nordstrom百貨的上百家商店的關閉，新冠疫情對實體店面的衝擊已經超越對線上商店。

（ 時報資訊 張朝欽 ）