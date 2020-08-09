南韓連日暴雨已釀38死 颱風來勢洶洶

南韓連日暴雨，造成慘重災情。據當局9日發布的最新統計，自中部地區進入梅雨季迄今，暴雨共造成38人死亡、12人失蹤，釀成九年來最嚴重的水災。加上颱風薔薇9日凌晨在日本沖繩南方約600公里海面形成，並以時速37公里向北移動，預計10日將登陸南韓南部，今年夏天水患不斷，堪稱「屋漏偏逢連夜雨」。

據南韓中央災難安全對策本部和行政安全部9日發布的統計，自今年6月24日中部地區進入梅雨季後，短短47天內，暴雨共造成38人死亡、12人失蹤，多達5,900人無家可歸。目前政府已擴大針對81個區和市發出山崩警告，呼籲民眾提防。流經首爾的漢江，因上游多個水庫洩洪，水位已達危險水平。交通方面，共有七條鐵路於周日上午停駛，光州機場有10個航班取消。

事實上，早在2011年，南韓中部地區也曾出現暴雨天氣，引發部分地區山崩，全年共有78人因暴雨或颱風而死亡、失蹤。今年暴雨釀成的災害規模巨大，與梅雨季長期持續有關。中部地區梅雨季最長的一年是2013年，長達49天，而今年截至現在梅雨已持續47天，可能創下新紀錄。

更令人擔憂的是，南韓氣象部門表示，預計薔薇颱風明日上午掠過濟州以東海域，下午抵達南部海岸，之後就會逐漸減弱，當晚移至朝鮮半島東部海域，11日上午變成熱帶低氣壓。氣象部門指，未來3天將有大雨，預測大部分地區降雨量都將達到100至300毫米，部分地區最高甚至可達500毫米以上。（中時 施施）