邁向勝利？微軟執行長納德拉積極併購TikTok

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）上任6年來積極併購，而且願意挹注巨資為微軟拓展用戶數。儘管微軟收購影音社交軟體TikTok的歷經波折，分析師認為若是能將TikTok納入麾下，將是微軟一大勝利。

TikTok能讓微軟額外增加1億名美國使用者，而且其中大多是年輕用戶，並帶來專注於數位廣告的業務。

儘管TikTok仍未有獲利，但據消息人士透露，字節跳動預測TikTok 2020年的營收將達10億美元，2021年可望激增至60億美元。

科技產業分析師湯普森（Ben Thompson）表示，微軟比其他公司更有能力協助TikTok實現營收目標。

納德拉上任以來積極進行收購，大型交易包括260億美元收購專業社群網站領英（LinkedIn）、25億美元買下熱門電玩遊戲《當個創世神》（Minecraft）的瑞典遊戲開發商魔讚（Mojang），以及用75億美元收購開放原始碼代管服務公司GitHub等。

雖然微軟與TikTok的交易前景仍不明朗，且微軟和字節跳動皆未透露潛在交易條款，但產業分析師預估，TikTok的價碼可望超越領英，成為納德拉上任迄今最大的收購案。

Raymond James ＆ Associates分析師馬耶克（Robert Majek）表示，若是微軟能完成TikTok交易，毫無疑問將是極大的勝利。

不過研究機構Bernstein Research分析師莫德勒（Mark Moerdler）表示，微軟可能得挹注巨資，強化TikTok的資安、隱私權和其他技術層面，同時將TikTok移至自家的Azure雲端運算系統。「這可能是複雜又耗費資源的過程。」

根據Dealogic統計，納德拉自2014年上任以來，斥資約540億美元完成161起收購交易。而且微軟仍有充足的銀彈，繼續進行收購，該公司帳上現金超過1,360億美元。