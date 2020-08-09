TikTok前途未卜 用戶急尋替代品

廣受美國年輕人喜愛的中國影音社交軟體TikTok，籠罩在美國政府威脅查禁的陰影下。若微軟收購TikTok過不了總統川普這一關，TikTok恐被迫退出美國市場，用戶開始急尋其他替代選擇。

面對TikTok前途未卜，22歲用戶拉嘉納（Frankie Lagana）的應變之道，就是轉移陣地到谷歌旗下的龍頭影音平台YouTube，他已目睹自己的朋友和其他人這麼做。

自從川普在7月底揚言要對TikTok下禁令， 網紅米契（Tati Mitch）在幾位追隨者的慫恿下，亟力號召她在TikTok的數百萬粉絲，跟隨她轉往其他社交媒體平台，包括Instagram、YouTube及新竄起的Triller。

據應用程式分析公司Sensor Tower資料，在7月最後一周，Triller的用戶下載量暴衝，與去年同期相比增加超過20倍。

除Triller之外，還有Byte、Dubsmash和Clash App等其他影片分享app，也想趁勢而起。上周末Triller衝上蘋果應用程式商店（Apple Store）的免費app排行榜第1名，Byte排第2，TikTok第3。

從TikTok用戶一窩蜂找尋新的替代選擇來看，萬一美國的TikTok禁令真的上路，可想而知社群媒生態將大幅翻轉。

谷歌、臉書等大企業各自有類似TikTok的產品，屆時它們在數位市場的龍頭地位將更加穩固。川普欲封殺TikTok，對臉書麾下照片分享平台Instagram來說正是時候，Instagram準備在美國和其他50個國家，推出宛如TikTok翻版的Reels。

但對TikTok用戶而言，在其他社群平台上另起爐灶沒那麼容易。拉嘉納大吐苦水說：「我現在是火燒屁股，拼命在做YouTube影片。在TikTok與YouTube占有一席之地的意義截然不同，YouTuber走入現實生活還是名人，但出了TikTok沒人認識你。」

TikTok在美國有1億用戶，YouTube的全球用戶數超過20億。