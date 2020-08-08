國會不挺 川普放話紓困自己來

美國國會未能就新一輪紓困方案達成共識，美國總統川普揚言將簽署行政命令，提供民眾多項振興措施，包括暫緩徵收薪資稅（payroll tax），和延長已在7月底到期的失業補助。

川普7日在記者會中表示，若是國會協商破局，他將簽署行政命令來執行振興措施，包括暫緩課徵薪資稅、延長每月600美元的失業補助、暫緩償付學貸，和暫緩驅逐房客等。

川普表示，暫緩徵收新資稅將追溯至7月1日，並持續到2020年底，若是他贏得11月的總統大選，則會延長實施至2021年。

美國聯邦政府課徵15.3％的薪資稅，雇主和員工各付一半，大部分的稅金用作社會安全基金，和聯邦醫療保險（Medicare）等。

川普表示將在周末之前簽署行政命令，但他並未說明是本周末或下周末。川普表示：「如果民主黨持續扣住這項重要的紓困案，我將行使總統職權，讓人民得到需要的援助。」

然而專家表示，川普雖然有權下令美國國稅局（IRS）停止向民眾課徵薪資稅，但總統並無權力免除薪資稅，國會才有權這麼做。即便行政命令暫緩徵收薪資稅，但企業在未來仍需繳納這筆稅款，除非國會同意免除。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）7日稍早表示，與民主黨兩大領袖眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和少數黨領袖舒莫（Chuck Schumer），在國會山莊的協商並無進展。7日的談判為四人將近兩周的協商畫下句點。

民主黨表示，若是共和黨同意將其1兆美元紓困方案規模提高逾一倍，民主黨願意將提議的3.4兆美元紓困方案規模削去將近三分之一。但遭川普的官員否決。

新冠肺炎疫情重創美國，迄今奪走超過16萬名美國人的生命，並讓數千萬人失去工作。

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