大選結果命中9次！美國神人：「他」輸定了

美國大選將於11月登場，現任總統川普（Donald Trump）近日因疫情、佛洛伊德之死影響，聲望直直落，以目前的民調來看，連任之路恐怕相當艱辛。針對選舉結果，曾連續9次精準預測大選的歷史學家李奇曼（Allan Lichtman）表示，利用他自創的13項指標分析之後，幾乎可準確地斷言「川普將會失去白宮」。

美國《CNN》報導，李奇曼運用13個是非題創造出預測指標，問題涵蓋經濟、在職者、社會動盪，以及候選人個人魅力等層面，其中只要有6個以上的答案是否定的，那現任總統就無法連任；他強調，準確預測的重點在於「關注在職者的實力和表現」，絕不能被民調、權威人士看法或競選過程的起起落落而左右。

報導指出，在2016年大選時，李奇曼就獨排眾議，直言川普將會贏得選舉，當時一度被認為是無稽之談，不料希拉蕊（Hillary Clinton）意外敗選；至於2020年的大選結果，李奇曼經過13項指標分析後，大膽斷言「川普將會失去白宮」。

據了解，李奇曼出生於紐約市布魯克林布朗斯維爾，畢業於知名的史岱文森高中，並且先後取得布蘭戴斯大學歷史學文學士以及哈佛大學歷史學博士，還曾經在2006年代表馬里蘭州出選參議員，目前任教於華盛頓特區的美利堅大學，並且以準確預測多年的美國總統選舉而著稱。

（ 中時新聞網 CTWANT）

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