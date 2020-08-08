酸川普貿易協議 拜登：當選後撤回對陸關稅

美國總統川普自上任以來，不論在外交與國際貿易上都要以「美國優先」，在此為主軸之下，自2018年起推動對陸貿易戰，多次對陸增加關稅，直至今年1月初華府與北京簽定第一階段貿易協議，雙方關稅戰暫時告一段落。不過，在美國大選中，目前民調領先的民主黨籍候選人拜登認為川普的貿易協議成效根本是過度吹牛，且他若能入主白宮，將撤回對陸關稅。

拜登接受美國全國公共廣播公司（NPR）採訪時表示，雖然有人認為對陸關稅很有效，但川普對陸進口商品加徵關稅，其實是變相對美國公司與消費者加稅。他表示，製造業正在衰退、農業損失數十億美元仍要納稅人買單；至於大陸是否要符合任何條件來讓美方消除關稅，拜登並未直接給答案，稱他會採取多邊主義途徑要大陸改變其行為。

拜登強調，美國佔全世界經濟體超過1/4，但美國卻不應戳傷盟友們的眼睛；「當美國與其他國家團結處理大陸貿易事務，要求他們開放貿易並確保以世界貿易組織規定方式下運行，到時大陸的行為就會改變了」。不過拜登一名幕僚告訴「華盛頓郵報」表示，拜登當選後是否撤銷關稅措施，此事還沒做出最終決定，「但他的立場不變，一上任就會重新評估這些關稅措施」。

此外，拜登也稱若上任不會拆除川普引以為傲的邊境圍牆，不過會停止建築，「在我任內不會再增加一磚一瓦，我會確保美國邊境安全，但是在建立在我們確保使用高科技能力應對」。

另外路透社報導也指出，對於川普最主要的對陸外交與經濟政策成就，也就是美陸第一階段貿易協議，拜登稱這是共和黨「過度吹牛」，且協議成果正在下降。他並引據商業部的數據指出，美陸貿易赤字在6月反而擴大5%至284億美元，且北京也並未達到所承諾的購買美國貨額輛。

文章來源：Biden Would End Border Wall Construction, But Wouldn’t Tear Down Trump’s Additions

文章來源：Biden says Trump’s China trade deal is ‘failing’ badly

（中時新聞網 馮英志）