8月美股不太妙？先觀察這些風險再決定布局

美股三大指數3日收高，那斯達克指數上漲157.52點（漲幅1.47%），至10902.80點，再創歷史新高。8月首個交易日股市大漲，似乎令後續表現，更值得期待？但從歷史數據來看，答案可能是否定的，且就當前經濟情勢而言，仍有許多風險，值得投資人留意。

MarketWatch日前在一篇報導中形容，華爾街的「三伏天」（dog days of summer）即將到來；券商Ally Invest直言，就過去經驗來看，8月股市表現通常較低迷，COVID-19（武漢肺炎）疫情持續延燒、財政刺激措施（新一輪紓困方案）不知何時才能敲定，加上經濟數據不佳，恐使8月股市表現，比以往更加動盪。

該報導舉例，2019年8月，美國總統川普在推特上，發出數則使美中貿易緊張情勢升溫的推文；2017年8月，美國和北韓之間的緊繃態勢，使芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX），飆升至當年高點。

回顧今年7月，標普500、那斯達克指數，分別創下5.5%和6.8%的漲幅，道瓊也上漲逾2%；至於美股接下來的走勢，能否延續7月表現？市場看法並不樂觀。

市場正在進入「歷史上最糟的兩個月」

CFRA首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）對CNBC表示，二次大戰以來，標普500指數在8月上漲的時間，約占53%，但平均漲幅僅0.01%；若以相同區間觀察，9月的表現更差，平均下跌0.51%。

「對投資人來說，8月向來是充滿挑戰的月份，市場正在進入歷史上最糟糕的兩個月。」斯托瓦爾說。

除了歷史數據外，投資人也應留意市場資金集中化、新一輪紓困方案進度，以及7月非農就業報告，對市場的影響。

臉書、微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌等5大企業股票，今年以來，市值累計大增1.66兆美元。圖／翻攝自Bespoke Investment Group官網

根據Bespoke Investment Group統計，在標普500指數中，臉書、微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌等5大企業股票，今年以來，市值累計大增1.66兆美元；其餘495檔，市值則縮水了1.61兆美元，顯示資金高度集中於少數個股，且其股價也直逼近20年估值高點。

新一輪紓困方案沒共識 經濟下行風險未除

經濟情勢方面，民主、共和兩黨，迄今仍未對新一輪紓困方案達成共識，雙方最大分歧在於，7月31日到期的（每周）600美元失業補助，是否要延長，或減碼至200美元。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）認為，應繼續實施600美元的失業補助，直到明年1月；但，共和黨則主張，應將補助金額縮減至200美元。

根據CNBC報導，Ironside Macroeconomics股票研究總監納普（Barry Knapp）分析，企業獲利恐無法為股市提供支撐，畢竟今年是大選年，市場會更容易受到政策因素影響。

美東時間7日，美國勞工部將發布7月非農就業報告，市場預期，7月新增就業，將低於6月，失業率估計會從6月的11.1%，降至10.6%，但整體失業人口仍偏高；對此，NatWest Markets經濟學家康明斯（Kevin Cummins）指出，7月新增就業，將較5、6月少，「聯準會（Fed）是對的，經濟正面臨巨大下行風險。」

文章來源：今周刊

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