吉立亞：瑞德西韋10月起供應無虞

美國生物製藥大廠吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences）6日宣布，該公司自10月起將能生產充足的新冠肺炎藥物瑞德西韋（remdesivir），足以應付因疫情而暴增的全球需求。

吉立亞亦指出，他們計畫在年底前生產瑞德西韋逾200萬個療程劑量，並預估2021年藥物產量能「再增加數百萬個療程」。吉立亞表示，自1月份以來，瑞德西韋供應量已增加逾50倍。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統整數據顯示 ，截至7日為止，全球新冠肺炎確診病例約1,928萬人，死亡逾71萬人 。

儘管新冠疫情全球延燒，但美國食品藥物管理局（FDA）迄今仍未正式批准任何藥物，唯一被證實有效的瑞德西韋5月時獲得該機構緊急授權使用，允許醫師將此藥用在住院肺炎病患身上。

瑞德西韋原本研發目的在於治療HIV病毒，但經研究發現，此款靜脈注射藥物能夠縮短部分肺炎病患康復時間。

吉立亞5月時宣布，他們已與五家學名藥廠簽訂協議，打算為127個國家生產瑞德西韋，但並不包含疫情重災區美國。吉立亞周四指出，合作藥廠已擴增至九家，而這些公司已展開生產流程。

吉立亞主管上周公布財報時表示，預計今年將銷售100萬～150萬個瑞德西韋療程。每個療程為期五天，共使用六小瓶瑞德西韋。

至於費用方面，參與私人保險計畫的美國病患每瓶收費520美元，總計3,120美元，至於加入聯邦保險的美國民眾或其他國家病患每瓶要價390美元，總計2,340美元。

美國衛生及公共服務部（HHS）日前已與吉立亞簽訂協議，後者將於9月前為美國國內醫院提供逾50萬個瑞德西韋療程，這相當於該公司7月全部產量以及8與9月產量的九成。