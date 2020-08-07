印度染疫人數 突破200萬

印度新冠疫情持續惡化，單日新增病例再創新高，連帶使得確診人數突破200萬關卡、慘烈程度僅次於美國與巴西，亦是亞洲疫情最嚴重的國家。

印度血清研究所（Serum Institute of India）周五表示，他們將與比爾與梅琳達蓋茲基金會、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）合作，希望最快在2021年時提供1億劑新冠疫苗給印度等其他中低收入國家。疫苗將來自於英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與美國生技公司Novavax。

截至7日為止，印度新冠肺炎確診病例為203萬人，死亡逾4.1萬人。印度周五新增62,538人患病，改寫單日新高。

自6月中以來，印度每日新增確診約5萬人。但專家表示，每百萬僅16,035人受檢的篩檢率實在太低。該國肺炎死亡率僅約2％，但外界質疑此數據遭嚴重低估。

專家表示，肺炎病毒持續往小城鎮與鄉村地區傳播，印度疫情可能須等好幾個月才會達到高峰，而這恐怕壓垮目前已負擔沉重的醫療體系。

而印度全國各地逾350萬名醫護人員自周五起罷工兩天，希望爭取到更好薪資條件與足夠防疫裝備。

為了對抗新冠疫情，印度醫護人員必須挨家挨戶追蹤確診病患，有時甚至得拔山涉水前往偏僻地區，但他們薪資待遇卻不成比例，更慘的是防護裝備有限，導致感染機率大增，而這正是他們此次罷工的原因。

這次罷工共有10個工會參加，其中包括救護車司機與醫護中心廚師在內。他們多數人與州政府簽訂合約，每月平均薪資僅約3,000印度盧比（約40.02美元）。

參與此次行動的印度工會中心（CITU）表示：「全國迄今至少100名醫護人員死於肺炎，但政府並未提供給他們任何保險。」