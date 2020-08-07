優步Q2美食外送營收 首度超越叫車服務

優步（Uber）周四公布第2季財報，儘管其核心的叫車服務業績受封閉措施衝擊而大跌，但美食外送業績卻因此受惠而大漲，即使仍然虧損，但營收金額首度超越叫車服務，優步看好美食外送最終能成為具獲利能力的業務。

優步第2季淨虧損18億美元，雖然高於市場預估14億美元，但遠低於去年同期淨損52億美元。每股虧損1.02美元，高於預估0.81美元。雖然公司預期2021年能轉虧為盈，但仍要視乎疫情發展而定。

第2季營收年跌29％至22.4億美元，高於預估21億美元。其中叫車業務年跌67％至7.9億美元，美食外送卻年增103％至12.1億美元，

第2季總訂單金額年跌35％至102.2億美元，低於預估105.3億美元。其中叫車訂單年跌73％至30.5億美元，低於預估39.6億美元，美食外送訂單年增113％至69.6億美元，高於預估62.3億美元。

優步執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）指出歐亞地區叫車業務回升同時，美國地區仍陷入困境。任何地區的叫車業務能否回復成長，全視乎當地疫情對民眾影響程度而定。

至於優步的美食外送業務，雖然第2季因市場競爭激烈，讓業界發動割喉戰來搶生意，使優步虧損2.32億美元，但科氏表示公司正積極壯大這項業務，讓其成為具獲利能力的生意。

優步7月同意以26.5億美元收購美食外送平台Postmates，就是要壯大美食外送業務規模的重要策略之一。科氏強調這業務一定能獲利，問題只在於何時實現這目標而已。

對優步來說，美食外送業務已跟叫車業務一樣重要，因此從優步到分析師都看好美食外送需求增加，能抵銷叫車業務下滑對優步整體業績的影響。