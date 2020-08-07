媒體大亨梅鐸不敵疫情 新聞集團淨虧損440億

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）持有的「新聞集團」公布年度凈虧損為15億美元（約新台幣440億元）。虧損的原因包括武漢肺炎疫情衝擊和集團旗下澳洲媒體營收減少所致。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）今天報導，由於疫情衝擊導致廣告業績下跌，再加上總部位於雪梨的澳洲「福斯有線電視」（Foxtel）營業收益（減少接近2成，連帶拖累其所屬的「新聞集團」（News Corp.）陷入虧損。

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch ）的「新聞集團」公布截至6月30日為止的年度財報數據顯示，集團旗下澳洲「福斯有線電視」以及總部設在紐約的「美國新聞市務公司」（News America Marketing）的資產貶值，資產減記金額高達16億9000萬美元。

「新聞集團」旗下的「澳洲人報」（The Australian）今天報導，「新聞集團」整體營收為900億美元，較去年下跌11%；EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益）10億美元，較去年下跌19%。

報導指出，「新聞集團」旗下的澳洲「福斯有線電視」營收為18億美元，較去年下跌14%。

報導也提到，「新聞集團」旗下在澳洲的各大媒體，包括「澳洲人報」、「每日電訊報」（The Daily Telegraph ）和「前鋒太陽報」（Herald Sun）等，均受到疫情衝擊導致業績下挫，被迫緊縮開支。另外，「新聞集團」近期已關閉旗下在澳洲多個城鎮和社區發行的地區小報。