今（8/7）日國際財經新聞重點摘要：

1. 脫歐過渡期倒數中 英有望和日本簽署FTA

英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）6日表示，英國在與日本的自由貿易協商取得很大進展，有望在2020年底前簽署協議。

日本外務大臣茂木敏充本周赴英國倫敦和特拉斯協商。由於英國2020年底將結束脫歐過渡期，不再適用歐盟和日本現有的貿易協定，因此英日兩國期望在過渡期結束前達成共識。

特拉斯透過聲明表示，「因為在民主價值觀上志同道合、加上兩國已有長期發展的同盟意識，我們在協議裡獲得了更多進展，並且同意將致力於在2020年底前簽署貿易協議。」

日本作為全球第三大經濟體，數十年來皆為英國最重要海外投資者之一，尤其在電子產品和汽車製造業皆有大量投資，2019年兩國雙邊貿易總額達316億英鎊（約為新台幣1.2兆元）。

英國分析師預估，兩國簽署自由貿易協議有望替雙邊貿易帶來約152億英鎊的成長，並且將再度擴大英國的經濟規模。

（工商時報 呂佳恩）

2.紐約曼哈頓7月公寓簽約量年減逾五成

紐約曼哈頓7月公寓簽約數量減少逾半，同期間許多郊區房屋交易卻增加一倍，凸顯受疫情影響，紐約民眾今夏持續從市區流向郊區。

根據Miller Samuel與Douglas Elliman的報告顯示，曼哈頓7月公寓簽約量較上年同期減少57%。其中公寓售價4百到1千萬美元件數更是大減逾超過75%。

不過像是被視為紐約人避暑勝地的漢普頓，住屋簽約量則增加一倍到267件，Westchester的簽約量也倍增至987件。

（工商時報 蕭麗君）

3. 百仕通斥資47億美元收購家譜提供商Ancestry.com

百仕通集團（ Blackstone）6日同意以47億美元，從對手手中買下家譜提供商Ancestry.com。

1996年成立的Ancestry.com目前在全球30國約有逾3百萬付費客戶，年營收約10億多美元。該公司是全球最大DNA服務提供者，讓客戶可以追蹤他們家譜與辨識遺傳健康危險，並把測試結果寄到家中。

百仕通希望透過這項交易，能讓在疫情期間留在家中的消費者，能多加利用該網站提供的服務。

（時報資訊 蕭麗君）

4. 美加緊張升高 川普恢復對加國鋁材加徵10％關稅

美國總統川普宣布已於周四簽署公告，將恢復對加拿大進口鋁材加徵10%關稅的措施，以保護國內鋁業。

加拿大抨擊美國重啟1年多以前的關稅措施為「無理且無法接受」，並表示將立即對美國採取對等反制措施。

川普周四參訪家電大廠惠而浦在俄亥俄州的工廠時宣布這項消息。川普表示，他已經根據超級301條款，對加拿大進口鋁材重新祭出加微10%關稅的措施，該措施即日起生效。他強調此舉有其必要，「加拿大正在佔我們便宜，就和往常一樣」。他表示，加拿大正在催毀美國的製鋁產業，對美國的就業與偉大的鋁業勞工非常不公平。

美國貿易代表署表示，這項關稅是針對原鋁材，下游的鋁材半製成品不受影響。

一個多月以前，新版北美自由貿易協議「美墨加協議」才剛生效。川普簽署的公告指出，商務部長羅斯（Wilbur Ross）向川普總統報告，在2019年中決定取消該關稅後，幾個月來加拿大的鋁材進口已大幅增加。川普表示，加拿大未採取實質措施以履行其控制鋁材出口的承諾，導致美國國內鋁業受到重創，因此有必要重啟這項關稅。

（時報資訊 柯婉琇 ）

5. 南韓分析師：三星Note 20銷售將遠低於Note 10

三星在本周三台北時間晚間10點舉行全球線上發表會，首要公布其兩款旗艦級智慧型手機Galaxy Note 20。南韓分析師認為，其全球銷售量預計將遠低於Note 10。

儘管規格和功能的升級，以及相對較具優勢的售價，分析師認為其亮相該年的銷售將來到800萬支，較Note 10減少100萬支，韓聯社引述南韓HI投資證券分析師高愛英(音譯)表示，新冠疫情大流行衝擊經濟需求，將推升中低階手機的銷售，另一方面，蘋果新機即將發表，將在喜好高階機款消費者夾擊Note 20表現。

蘋果以往都在九月發表新機，目前其5G的iPhone 12系列新機將推延數周發表。蘋果在高階手機市占達57%，目前在第一季批發市場價格超過400美元，高過三星手機約19%。

三星新發表的第二代折疊手機Galaxy Z Fold2將在九月銷售，預期也將出現分食情形，韓國投資證券分析師趙哲熙(音譯)指出，Fold2以超高階姿態出現，將讓Note 20的高階定位變得不明確。三星並未在發表會公布Fold2的規格細節，有傳言指將配戴觸控筆。

儘管疫情影響消費力，分析師指出，三星在今年下半預計賣出1.5億支智慧型手機，將較今年上半的1.1億支高出31%。

（時報資訊 張朝欽）

6.消費復甦 日本6月家庭支出跌幅收歛

隨著經濟封鎖的解除，日本六月家庭支出已較前一個月出現大幅放緩的跌勢，顯示家庭消費已有復甦。日本在五月底解除緊急事態宣言。

周五日本政府公布數據，六月家庭支出按年率下跌1.2%，遠優於五月的暴跌16.2%，也優於市場預測的中位數下跌7.5%。

但由於日本近日的新冠感染人數再次攀高，經濟學家預期日本經濟的復甦將是溫和的，家庭或企業仍不會加快支出行為。

在經濟數據出現逐步復甦的同時，日本國內新冠肺炎感染病例正居高不下，政府再度要求民眾沒事不要外出旅行，辦公活動盡可能移到家中進行。

日本經濟從去年增稅和海外需求減少開始受創，新冠大流行則推向更深層經濟衰退，打擊了消費和出口。

（時報資訊 張朝欽）