美淨網行動 五路包抄陸企

美對中持續強化非關稅領域的全方位施壓。路透報導，美國國務卿蓬佩奧美東時間5日表示，將擴大其4月所提出的「乾淨5G網路」行動。

美方的「淨網行動」是指在電信商、應用商店、應用程式、雲端、電纜等五大範圍，建構全球潔淨網路體系，將發展快速但不被信任的中國網路與通訊企業排除在外。

由於中國國務委員兼外長王毅日前在接受專訪時展開回擊，有分析指出，中方可能在8月15日舉行的貿易高層視訊會議中，將此議題端上談判桌。

美國4月時提出一份「乾淨5G網路」電信商名單，欲在全球成立聯盟，藉此封殺大陸的華為、中興通訊等電信設備商，以及中移動等電信運營商。

如今美國升級淨網措施，除5G電信外，軟體、雲端以及電纜等領域都將清理可疑陸企。五大淨網行動將限制中國電信商在美提供國際通訊服務，撤銷它們提供往返美國電信服務的授權。

在軟體方面，將把威脅美國公民數據隱私、進行內容審查的中國App從美國應用商店中下架。蓬佩奧還特別點名TikTok、WeChat等應用，對美國公民的個人數據構成了重大威脅。

在應用商店部分，將防止華為等中國手機廠商用預裝、應用商店等方式下載美國最流行的App，以免美企成為中國監視、侵犯人權的幫兇。

在雲端業務方面，美方將拒絕陸企參與美國雲端儲存業務，保護個人隱私、企業智財等機密不被阿里巴巴、百度、騰訊、中國移動、中國電信等企業的雲端系統接觸。

至於電纜方面，為確保美國與盟國的國際海底電纜資訊安全，將不再允許華為海洋網絡公司用低價競標連接歐亞非三大洲的海底電纜，不會讓國際電纜被中國用來獲取資訊。

白宮打擊中國網科行業的政策，已獲得美國科技巨頭響應。谷歌6日宣布，為清理平台上的不實資訊與假消息，已在第二季撤下逾2,500個與中國有關的YouTube頻道，這些頻道發表非政治的垃圾內容，卻在政治類別上，這也是該平台持續調查中國利用網路資源擴大影響力的措施之一。