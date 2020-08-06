貝佐斯拋售亞馬遜股票 套現獲利920億

亞馬遜今年以來股價大漲逾7成，近日更飆出新高價，而根據最新資料顯示，創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）於本周拋售了價值31億美元（約新台幣920億元）的股票，為疫情爆發來首見。

綜合外媒報導，根據周三向美國SEC提交的資料顯示，貝佐斯本周售出31.2億美元的股票，稅後利得約24億美元，價格介於3102~3183美元，這是他自新冠肺炎疫情爆發以來首次出脫自家股票。貝佐斯上次賣亞馬遜股票是在今年2月，拋售了200萬股，價值約40.7億美元。

貝佐斯曾透露，每年都會出售10億美元的自家股票，用來贊助他的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）。去年他拋售了約28億美元的股票，目前手中仍有超過5400萬股的亞馬遜股票，市值逾1700億美元。

貝佐斯售出股票並未對亞馬遜的股價造成影響，亞馬遜股價今年以來上漲73%，5日收盤上漲2.11%，股價來到3205.03美元，其股價曾在7月13日寫下盤中歷史新高3344.29美元。

（中時新聞網 徐慈薇）

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