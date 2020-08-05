黎巴嫩飽受內憂外患 貝魯特又發生大爆炸

黎巴嫩局勢持續動盪，去年起陷入1990年內戰結束後的最大經濟危機，引爆連串大規模示威，前總理哈里里（Saad Al Hariri）同年10月被迫下台，但新政府迄今仍未能平息示威。此外，真主黨與鄰國以色列在邊境衝突不斷，內憂外患下又傳出大爆炸災難，讓國內情況雪上加霜。

黎巴嫩的經濟困境可說每況愈下，國內食水缺乏、停電情況無日無之，醫療資源亦嚴重不足。政府去年宣布，計劃向WhatsApp等應用程式的網路通話徵稅，觸發當地自2015年以來最大規模的示威和警民衝突。

起先，真主黨反對總理下台的訴求，警告權力真空會讓國家陷入內戰，又批評包括美國及以色列等敵對國家，正試圖利用前所未有的示威浪潮挑起衝突。

不過，哈里里最終不敵民意下台，示威浪潮仍持續，示威者由反對加稅轉為抗議政府腐敗和財政管理不善。其後，真主黨支持的新總理迪亞卜上任，但新政府被民眾批評仍由菁英階層把持，示威也持續延燒。

今年，新冠疫情在中東全面爆發，黎巴嫩自5月開始與國際貨幣基金組織（IMF）展開援助談判，但因遲遲未兌現經濟改革承諾，對話陷入分歧與擱置。在貝魯特爆炸前一日（3日），黎巴嫩外長還因為處理危機不善而請辭。

在國外，真主黨與以色列關係長期緊張，雙方曾於2006年開戰、持續33天，逾千名黎巴嫩平民死亡。而真主黨亦被美國、加拿大、德國、英國、遜尼派海灣合作理事會（GCG）的阿聯酋及沙特阿拉伯等國家視為恐怖組織，國際上備受孤立。（中時 施施）

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