巴西總統府淪疫情重災區 178名公務員染疫

巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續蔓延，總統府高原宮也不能倖免，截至7月31日，已有178名總統府公務人員確診。總統府秘書長奧里維拉今天也宣布染疫。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）和至少8名內閣成員也都宣告確診，總統府秘書長奧里維拉（Jorge Oliveira）今天也在社群媒體宣稱感染2019冠狀病毒疾病，目前出現輕微症狀，遵守醫師指示在家隔離。

巴西總統府有3,402名公務人員，因應疫情，超過半數在家進行遠距工作或實行輪班制。累計178例確診約占高原宮公務人員總數的5.2%，其中31人正在接受治療。

巴西各州衛生廳最新新冠肺炎疫情資料指出，過去24小時巴西新增5萬6,411例確診，1,394人死亡，累計280萬8,076例確診，9萬6,096人死亡。

泛美衛生組織（Opas）傳染病部門主任艾斯皮納（Marcos Espinal）今天評估指出，巴西的2019冠狀病毒疾病疫情仍然嚴重，並預測本週死亡人數可能破10萬人。

艾斯皮納表示，巴西幅員廣大，各地疫情發展不一，儘管篩檢數量增加，還不能確定已達高峰，因為聯邦特區巴西利亞、聖保羅和巴伊亞（Bahia）等州的確診和死亡病例都嚴重低報。

艾斯皮納建議巴西繼續實施社交距離、戴口罩和勤洗手等防疫措施，以控制病毒傳播。

根據泛美衛生組織，2019冠狀病毒已在拉丁美洲造成逾970萬例確診和36萬5,000例死亡，醫療體系超負荷可能影響其他疾病的控制、產前護理和疫苗接種活動。

泛美衛生組織在拉丁美洲27個國家進行的一項調查結果顯示，半數糖尿病和高血壓患者都因2019冠狀病毒疾病疫情的緣故延後就醫；產前診斷數量較2019年減少40%，增加孕婦及嬰兒的風險；還有約1/4受調查國家取消原定疫苗接種活動。

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