貝魯特大爆炸78死4千傷 倉庫硝酸銨釀禍

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區4日發生大爆炸，衛生部長哈山表示已造成至少78人喪生和近4000人受傷。黎巴嫩總理狄亞布表示，2750公噸硝酸銨在港區爆炸。

總統奧恩（Michel Aoun）召開最高國防委員會會議後，宣布貝魯特為災區，並建議內閣宣布緊急狀態。

奧恩表示，應該宣布貝魯特進入緊急狀態兩週，並呼籲內閣明天召開緊急會議。

他在官方推特推文表示，2750公噸硝酸銨存放在倉庫6年，沒有採取任何安全措施，這是「令人無法接受的」，並矢言要讓需負責任的人面對「最嚴厲的懲罰」。

狄亞布（Hasan Diab）宣布全國明天舉哀一天，並表示必須向造成這起「災難」的人究責，同時請求「友邦」提供協助。

狄亞布說：「將會宣布這座自2014年一直在那裏的危險倉庫的全部真相。」

法新社報導，安全總局局長伊布拉欣（Abbas Ibrahim）稍早表示，爆炸可能是放置在港區倉庫的爆裂物造成。

伊布拉欣表示：「似乎有一個倉庫放置多年前沒收的物質，似乎是高度易爆的爆裂物。」

衛生部長哈山（Hamad Hassan）探視貝魯特一家醫院，接受數家電視台訪問時表示：「這是名副其實的災難。」

美國、英國、法國、伊朗和以色列等國都表示願意提供援助，波斯灣國家則向罹難者致哀。

大爆炸威力強大，全市都感受到震波，住家窗玻璃被震碎，公寓陽台被震垮。

黎巴嫩「國家通訊社」（NNA）和兩名安全消息人士稍早說，爆炸發生在貝魯特港區，區內有些倉庫放置爆裂物。另一名安全消息人士表示，港區內放置化學物品。

居民在社群媒體分享的畫面顯示，圓柱狀濃煙從港區升起，接著是一聲大爆炸。

貝魯特大爆炸 全市都感受到震波

根據目擊者和安全消息人士，黎巴嫩首都貝魯特市中心附近發生大爆炸，造成至少10人喪生，爆炸威力強大，全市都感受到震波，住家窗玻璃被震碎，公寓陽台被震垮。

黎巴嫩「國家通訊社」（NNA）和兩名安全消息人士說，爆炸發生在貝魯特港區，區內有些倉庫放置爆裂物。另一名安全消息人士表示，港區內放置化學物品。

居民在社群媒體分享的畫面顯示，圓柱狀濃煙從港區升起，接著是一聲大爆炸。

一名安全消息人士和一名醫療消息人士告訴路透社，至少10具屍體被送往醫院。

目前仍不清楚引發火焰並造成爆炸的原因。