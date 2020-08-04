谷歌母公司 發債百億美元

谷歌母公司Alphabet周一在投資級企業債市場發債100億美元，規模為該公司歷來最大，也寫下5年期公司債融資成本最低水準。低利率時期加上聯準會持續購債，皆為企業債帶來支撐，業績優異的Alphabet發債更是受到投資人熱烈追捧。根據路孚特（Refinitiv）IFR資料顯示，投資人認購金額逾310億美元。

Alphabet此次發債分為6批，其中一批為10億美元的5年期債券，票面利率為0.45％，追平蘋果先前發行同年期債最低成本。蘋果2013年推出5年期的15億美元債券，利率同為0.45％。

Alphabet先前最低的票面利率是2014年發行的10億美元債券，當時利率1.25％。

Brown Advisory固定收益部門主管格拉夫（Tom Graff）表示，「有些超高評級的企業發債，Alphabet就是其一，業者的融資成本也非常低，因為很多買家樂於承接這些完全無須令人擔心的短期債券，而且報酬是5年期美國公債殖利率的二倍。」

格拉夫指出，「很少公司能像谷歌這樣有如此高的品質，在此次衰退期間不受到太多影響。」

上周Alphabet公布第二季財報，呈現上市16年來首度營收衰退，儘管如此，該公司股價未受到太大牽連，因為對投資人而言，谷歌廣告業績復甦的消息抵銷收入銳減的打擊。

亞馬遜今年6月發行3年期債券，票面利率僅達0.4％，創籌資成本最低紀錄。不過當時亞馬遜發行5年期債券的票面利率達0.80％，高於Alphabet此次發債水準，後者5年期債券利率0.45％。

根據Alphabet規劃，此次百億美元債券分為6批，7年期、20年期、40年期債券共計籌資45億美元，作為一般企業用途支出，包括併購在內。另外55億美元則作為綠色計畫所用，這也是史上專為環境、社會與企業治理推出的最大規模企業債。