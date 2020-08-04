TikTok之後！川普的死亡筆記本 還寫了誰？

美國總統川普已宣布限時微軟與TikTok在9月15日前完成收購，否則將予以封禁。國務卿蓬佩奧指出，亞洲國家一些網路與科技公司正直接向中國共產黨提供數據，顯然封禁大陸各種網路工具與軟件還會擴大。未來哪些大陸的應用軟件和服務可能成為目標？外媒已羅列出包括知名的多功能社交軟體微信、視頻會議軟體Zoom，其他大陸製作的軟體以及有陸企股份的外國軟體公司產品，包括微博、網路遊戲、面部掃描軟體以及電子郵箱等都可能遭殃。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，接下來最可能被封禁的大陸App首推騰訊公司的微信，這是除了TikTok之外，蓬佩奧點名的唯一產品。微信通常被認為是一個社交軟件，但其功能極為強大，除了發消息和其他社交活動外，它還可以進行手機支付、運行額外的小程序、尋找約會對象、網約出租車、訂購外賣以及獲取新聞等。

微信是目前大陸最強大的綜合型社群軟體，也被視為大陸內部監控系統的關鍵工具，因為它要求大陸用戶需要進行面部掃描並錄入聲音。由於海外用戶不少，大陸也用來向海外僑民宣傳，一些商業性的訊息平台可能特定時候轉化為政治宣傳。加拿大的研究也顯示，在微信中使用的文字與圖檔傳送，也會受到政治審查。

報導說，印度近期大量封禁大陸App，封禁名單可以做為美國可能封禁軟體的參考。印度近期封禁的59種軟體中，包括百度地圖、百度翻譯、微博、網遊《列王的紛爭》和《無盡對決》、掃描軟件掃描全能王以及QQ騰訊郵箱。不過，印度考慮的因素包括商業競爭，而非全然與國家安全有關。

BBC表示，印度下一步還可能封禁高達275個大陸App，其中一些是美國用戶所熟悉的，包括阿里巴巴全球速賣通、網易的幾款漫威超級英雄遊戲、騰訊遊戲、手機製造商小米的各種應用程式。此外，其他國家的App若有大陸投資的股份也會被禁，如《部落衝突》遊戲的芬蘭製作公司Supercell，該公司有大量股權在騰訊手上。

因此，如果美國效仿這一做法，《英雄聯盟》的發行商Riot Games 拳頭遊戲（台灣註冊「銳玩遊戲」）和 Fortnite《要塞英雄》（港譯《堡壘之夜》）的製作公司Epic Games都有理由擔心可能被禁。

報導說，至於臉部掃描軟體，美方尚未點名，但許多大陸公司擁有這類產品，如社群軟體「快手」和自拍軟體「玩美彩妝」都使用人臉識別，印度已封禁了這兩款App。

美國已經封禁的大陸科技公司非常多，過去一年左右，有數十家大陸企業被列入美國限制採購與往來的實體名單，其中有網路公司、影像科技公司、機器人製作與語音與臉部識別技術公司。

此外還有最近遭到批評的視訊會議軟體Zoom，它被指控關閉海外人權組織的網路會議帳號。該公司宣佈將停止直接向大陸用戶提供服務，要通過本地合作伙伴提供服務，以獲取美國政府的信任。

（ 中時新聞網 盧伯華）

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