川普喊禁TikTok 疑公報私仇

美國總統川普大張旗鼓要封殺影音社交軟體TikTok，引起全美用戶一片哀號，紛紛開直播或上傳影片，表達他們對該平台被禁用的憂慮。已經有年輕人放話，若真的被禁，他們會在11月大選用選票教訓川普。

CNN電視台報導，就在川普揚言封殺TikTok的一個月前，川普選擇在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）重啟造勢活動，原本宣稱有百萬人索票想進場，但當天實際出席人數連1萬9千人的場館都坐不滿，讓川普面子掛不住。

事後傳出，原來是有TikTok用戶發起「索票不出席」活動，藉此惡搞川普陣營以示抗議。川普轉而對付TikTok，雖是打著國安疑慮旗號，但很難不讓外界有公報私仇的聯想。

川普7月31日強硬表示要禁止TikTok在美國營運，甚至一度否決微軟向母公司「字節跳動」收購該短片平台的提議。中美緊張關係日益升高下，繼圍堵中國電信龍頭華為後，川普政府也將矛頭轉向風靡美國青少年的TikTok。

川普威脅禁用TikTok引起美國年輕族群一片譁然，他恐為此付出流失年輕選票的代價。已有年輕人開嗆，若川普果真對TikTok下封殺令，恐驅使大批年輕TikTok用戶傾巢而出，在11月總統大選用選票教訓川普。

TikTok在美國青少年間大受歡迎，美國用戶已達1億大關，很多年輕人利用這個影音app自拍影片表現自我同時交友。疫情爆發後，TikTok更成為許多人在封鎖期間排遣無聊寂寞的重要媒介。

川普有意將TikTok逐出美國的消息傳開後，在該平台擁有2.5萬追隨者的歐米吉（Ehi Omigie）上周五開直播指出：「大家都快抓狂了…如果TikTok被禁成真，請轉往Instagram繼續支持我。」