川普擬禁抖音 美國年輕用戶抓狂

美國總統川普大張旗鼓要封殺中國影音社交軟體抖音（TikTok），引起全美抖音用戶一片哀號，紛紛開直播或上傳影片，表達他們對抖音被禁用的憂慮。已有年輕人放話，若抖音真的被禁，他們會在11月大選用選票教訓川普。

川普有意將抖音逐出美國的消息傳開後，在抖音上擁有2.5萬追隨者的歐米吉（Ehi Omigie）上周五開直播指出：「大家都快抓狂了…如果抖音被禁成真，請轉往Instagram繼續支持我。」

有人出謀獻策想巧妙避開美國抖音禁令，包括讓自己看起來像是來自抖音合法經營國家的用戶，藉此騙過伺服器。也有用戶透過視頻喊話，頻頻呼籲大家「別慌別慌」，「現在還不到慌張的時候。」

川普7月31日強硬表示要禁止抖音在美國營運，甚至否決微軟向抖音母公司「字節跳動」收購該短片平台的提議。中美緊張關係日益升高下，繼圍堵中國電信龍頭華為後，川普政府也將矛頭轉向風靡美國青少年的抖音。

不過就在川普揚言封殺抖音的1個月前，川普選擇在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）重啟造勢活動，原本宣稱有百萬人索票想進場，但與當天實際出席人數有明顯落差，讓川普面子掛不住。

事後傳出原來是有抖音用戶發起「索票不出席」，藉此惡搞川普陣營以示抗議。川普轉而對付抖音，雖是打著國安疑慮旗號，但很難不讓外界有公報私仇的聯想。

抖音在美國青少年間大受歡迎，美國用戶已達1億大關，很多年輕人利用這個影音app自拍影片表現自我同時交友。疫情爆發後，抖音更成為許多人在封鎖期間排遣無聊寂寞的重要媒介。

川普威脅禁用抖音引起美國年輕族群一片譁然，他恐為此付出流失年輕選票的代價。已有年輕人開嗆，若川普果真對抖音下封殺令，恐驅使大批年輕抖音用戶傾巢而出，在11月總統大選用選票教訓川普。

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