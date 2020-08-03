菲醫護上書封城抗疫 杜特蒂：無力再金援貧民

菲律賓新冠肺炎疫情延燒，數十萬醫護上書請求封城抗疫，政府2日深夜決議，4日起大馬尼拉區隔離管制將趨嚴。不過，總統杜特蒂坦言，面對經濟衝擊，已經沒錢再發給貧民。82個菲律賓醫護團體1日發表致杜特蒂（Rodrigo Duterte）聯名信，代表約8萬名醫生和百萬護理人員，指菲國醫療系統已不堪重負，籲請杜特蒂下令大馬尼拉地區封城兩週，給醫護人員喘息空間。

杜特蒂2日晚與內閣官員開會後，透過總統發言人羅奎（Harry Roque）宣布，4日起到18日，大馬尼拉區與拉古納（Laguna）、甲美地（Cavite）、黎薩（Rizal）、布拉坎（Bulacan）等周邊省分將採取較嚴格的調整版強化社區隔離（MECQ）措施。

與菲國醫護人員要求的封城（強化社區隔離，ECQ）相較，「調整版強化社區隔離」較寬鬆，但嚴格度高於大馬尼拉地區目前實施的「一般社區隔離」。這意謂針對醫護人員呼籲，杜特蒂當局選擇了經濟衝擊較低的折衷方案。

杜特蒂2日深夜在電視談話中表示：「你們現在說：『封鎖馬尼拉、其他地方、整個菲律賓，就不會再傳染了。』…問題是我們已經沒有錢。我不能再給人民食物和金錢了。」菲國底層民眾因封城失去收入，政府稅收也受影響，加上馬尼拉當局先後發放援助金及工資補貼給1,800萬貧困家庭和11.5萬餘名中小企業員工，財政日益捉襟見肘。

另一方面，羅奎指出，面對醫療人力不足，杜特蒂已同意增聘1萬名醫護人員，並提供私營醫院醫護人員治療新冠肺炎病患的危險津貼，染疫的醫護人員每人最高可獲得1.5萬披索（約新台幣9,000元）。

針對醫護人員批評地方政府採用不適當的快篩測試。羅奎說，即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測將成為檢驗民眾是否染疫的標準，政府也將嚴格執行戴口罩、保持社交距離等「最低健康標準」，並發放2,000萬片口罩給窮人。

「調整版強化社區隔離」下，大馬尼拉區大眾運輸工具將停駛，僅允許公司行號50％復工，禁止國內航班、餐廳內用和理髮廳營業，且民眾出門須出示通行證。由於捷運、計程車、三輪車、吉普尼（jeepney）等交通工具將停駛，公司行號復工人數也受限，可以預見的是，成千上萬仰賴小生意及載客維生的街頭小販和三輪車、吉普尼司機等將收入驟減，甚至再度失去收入來源。吉普尼外形像加長型軍用吉普車，大街小巷隨招隨停，是菲國民眾最常使用的交通工具之一。

菲律賓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）單日確診數2日首度衝上5,000例，自6月初各地封城放寬以來，確診數從每天約500多例直線攀升，總確診數也突破10萬例，在東南亞地區僅次於印尼，已有2,059人病逝。

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