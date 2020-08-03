又一巨人倒下 美最老精品百貨聲請破產

號稱美國歷史最悠久的奢侈品百貨Lord & Taylor今天根據破產法第11章（Chapter 11）聲請破產保護，是最新一家受到武漢肺炎疫情癱瘓零售業影響，聲請破產保護的公司。

根據Lord & Taylor向維吉尼亞東區（Eastern District of Virginia）聯邦破產法院遞交的文件，這家公司資產與負債估計都在1億至5億美元之間。

Lord & Taylor先前除了聲請破產，也持續尋找其他選項。

目前已根據破產法第11章聲請破產保護的大公司，包括5月間提出的服飾零售集團J. Crew Group Inc、潘尼百貨（JC Penney）與尼曼瑪戈集團（Neiman Marcus），Lucky Brand則是在7月間不敵疫情。

時尚租賃業者Le Tote去年以1億加元（約新台幣22億元）價格，從高檔精品連鎖百貨「薩克斯第五大道」（Saks Fifth Avenue）母公司、加拿大哈德遜灣公司（Hudson’s Bay Co）手中買下Lord & Taylor。哈德遜灣公司仍保有Lord & Taylor部分不動產的所有權，並承擔每年數千萬美元的租金。

路透社5月報導指出，Lord & Taylor打算在防疫措施解封後出清旗下38間連鎖店的存貨，準備進入破產程序。

兩名英國移民1826年在紐約市下東城（Lower East Side）創立的Lord & Taylor，號稱美國歷史最悠久的百貨，也是全球最古老的百貨公司之一。1914年Lord & Taylor在第五大道開設旗艦店，以高檔時尚與假期櫥窗展示著稱。

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