日韓7月PMI回溫 三星手機印度市占擴大

今（8/3）日國際財經新聞重點摘要：

1. 日本近4萬人染新冠肺炎 安倍晉三籲出門戴口罩

日本截至今天上午10時止，共有3萬9983人感染新冠肺炎，比前一週增加8597人；死亡人數增加16人，達1027人。日本首相安倍晉三呼籲民眾戴口罩出門，以預防感染。

時事通信社報導，日本感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的3萬9983人中，包括曾在橫濱市靠港、發生群聚感染的鑽石公主號乘客與船員712人；停泊在長崎港、也發生群聚感染的「歌詩達大西洋號」乘客149人；政府包機回國者15人等。

若以地區來看，東京都共1萬3455人感染最多，比前一週增加2241人；其次是大阪4446人，增加1258人；第三是神奈川縣2612人，增加373人。

日本放送協會（NHK）報導，安倍晉三今天表示，現在商店中可以買到各式各樣的口罩，民眾外出時務必配戴口罩，以協助預防感染。

日本政府配發給民眾的小尺寸布口罩被戲稱為「安倍口罩」，安倍晉三本月1日一改戴了近4個月的小尺寸「安倍口罩」，換上能包覆到下巴正常尺寸的口罩；安倍今天也配戴正常尺寸口罩。

（中央社）

2.航空業嚴冬 英航機師同意減薪保工作

新冠肺炎疫情大力衝擊全球旅遊，航空業首當其衝，目前已傳出裁員的航空公司不勝枚舉。據外國媒體報導，英國航空（British Airways）機師已同意減薪20%，以確保該企業裁員人數限制在270人。

英航機師以高達85%的同意票通過減薪案，預計將減少機師工資20%，並在未來兩年內將減薪比例逐漸降低至8%，期望在長期發展下重回原先薪資水平。英國民航駕駛員協會（BALPA）秘書長斯特拉頓（Brian Strutton）指出，「根據目前的情況，我們的成員做出了一個實際的決定，但無法說服公司放棄裁員計畫仍代表一個艱苦且令人失望的困境。」

英國航空共聘有4300位機師，因受到新冠肺炎疫情衝擊，該公司原先計畫大裁1,255位機師，並計劃用較差的福利聘請新機師，經過協商英航才同意將裁員人數降低至270人。

英國航空的發言人表示，「對於英航的所有人來說，這是一段極度痛苦的時期，我們很感謝BALPA和我們團隊在達成共識一事上終於取得成功」，因新冠肺炎疫情使大多數航空運輸近乎停擺，英國航空認為該公司在2023年前不可能找回疫情前的航班量。

受到各國鎖國和社交距離措施影響，航空業是受到新冠肺炎疫情衝擊最嚴重的產業之一，英航的競爭對手如易捷航空（Easyjet）、維珍航空（Virgin Atlantic）和瑞安航空（Ryanair）都已宣布裁員。

根據統計，接下來三個月英國航空業約有七萬人的工作機會面臨威脅。近來因歐洲第二波疫情疑慮漸浮現，旅遊、休閒類股股價暴跌，英國航空母公司國際航空集團（IAG）3日開盤震盪走低。

（工商時報 呂佳恩）

3. 三星突破中國品牌包圍 印度手機市占大躍升

據市場調查單位Counterpoint最新統計數據，三星手機在印度市占出現斬獲，雖僅上升一名，但市占率大幅躍升到26%，為第二位，僅次於小米的29%市占第一。三星在前一季的印度手機市占為16%第三位。

三星在全球為第二大手機品牌，曾為印度第一大手機品牌，但於在過去兩三年遭到中國手機品牌的排擠。印度手機市場為急速成長的市場，蘋果仍在高階手機市占有極大優勢，然在整體手機市場前十大幾乎為中國品牌佔據。

據Counterpoint資料顯示，印度為三星僅次於美國的第二大手機市場，每年貢獻三星約75億美元的營收。

印度一直有反中情緒，但中國的小米憑藉著在地製造的形象訴求，來擊退排中情緒。然近期反中情緒高漲，印度當局禁止59款中國App，以及中印邊境衝突等，為三星提供預期外的行銷優勢。

三星在新德里附近建造全球最大的手機工廠。三星在許多零件擁有內部採購的優勢，這使得其在疫情期間能夠保持生產優勢。另外小米和Oppo則在疫情期間飽受在地生產停頓和產品延遲交貨的困擾。

三星在六月推出六款智慧型手機，有三款價格低於133美元，其中一款更壓低在約75美元。這使得對價格敏感的印度消費者趨之若鶩。在印度，中國品牌一直以性價比和價格優勢著稱，三星擁有較好的品牌聲譽，但是一直無法吸引更多對價格敏感的印度消費者。

今年五月，三星與臉書合作，訓練了約20萬家實體銷售店家去使用社群媒體進行線上行銷。在疫情期間，印度民眾提高了手機線上應用，例如視訊或線上通訊等。

（時報資訊 張朝欽）

4. 數據修正後 日本第一季GDP維持不變

日本內閣辦公室周一公布日本在1~3月季度的國內生產毛額，在歷經第二次修正後維持不變，為萎縮2.2%。此前路透對該項數據的預測為萎縮2.8%。

由於新冠疫情的因素，日本先前對第一季的資本支出並無收集到充分的數據，直到七月底方提出受訪廠商較多和完整第一季資本支出數據，修正為年增0.1%。資本支出為GDP的計算基礎之一。

新修正後的GDP數據為反映了財政部的資本支出新數據。第二季GDP按季比率為減少0.6%，亦維持不變。

（時報資訊 張朝欽）

5. 緩步回升 日本7月PMI升至45.2

日本Jibun銀行PMI指數七月經季節調整為45.2，高於初值的42.6，亦優於六月終值的40.1。

編制該指數的IHS Markit主管摩爾(Tim Moore)表示，七月PMI數據彌補了第二季一些損失。日本國內的緊急狀態解除，製造廠商宣稱，汽車供應鏈有復甦跡象，以及出口目的國的經濟重啟，皆有助於指數回升。

次指數方面，由於全球需求下降的放緩，總產出(output)和新訂單的萎縮速度為近五個月來的最慢。

產出預期上，約有1/3企業預期認為，未來12個月的產出將增加，約1/5企業則預期會減少。

儘管國外訂單的減緩，七月消費品的生產接近穩定持平。資本產品(capital good)的出口表現最差，顯示全球投資支出的減少，以及貿易流動受壓抑。

（時報資訊 張朝欽）

6. 跌勢放緩 南韓七月PMI升至46.9

南韓七月製造業活動來到第七個月的萎縮，然萎縮幅度已有減緩，顯示全球封鎖措施的放緩，已有帶動需求提升。

據IHS Markit的最新PMI數據顯示，南韓在七月為46.9，稍優於六月的43.4，回升速度優於預期，然為連續七個月的低於50，亦為自今年一月以來錄得的最高點。

在次指數方面，產出、新訂單和出口訂單的下跌皆有放緩，然依舊在低點。負責編製調查的IHS Markit經濟學家海斯(Hayes)表示，七月的數據提供了南韓製造業翻轉的早期徵兆，特別在汽車製造上，出現國際供應鏈的重開以及需求逐步的復甦。對於未來12個月製造業產出的預期上升至49.0，優於六月的45.7。

另一方面，已完成的商品庫存的增加，為需求低落提出了強烈的訊號，海斯表示，因之製造商仍傾向於價格的折扣，以及對員工數量持謹慎態度。已完成商品庫存次指數飆升至近11.5年的高點。

為控制成本，企業在七月為連續第15個月出現裁員，雖然幅度已有減緩。

（時報資訊 張朝欽）