美經濟將從V彈變W型衰退 未日博士這樣說

美國國會上周未能針對新一輪經濟刺激方案達成共識，民主黨提出的3.5兆美元版本與共和黨所提出的1兆美元版本存在根本歧異，曾準測預測2008年金融危機、被稱為「末日博士」紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）再度痛批美國國會，聲稱此舉將讓美國民眾陷於困境之中。

據《Yahoo Finance》報導，儘管美國國會正針對經濟刺激方案進行協商，但雙方爭執不下，但美國政府先前通過因疫情失業的每周600美元補貼金，已經在上周五（7月31日）過後失效，這導致依靠領取這筆失業補貼金過活的3000萬美國民眾陷入財務問題。

魯比尼警告，美國政府必須推動大力支撐私營部門收入的紓困措施，否則美國經濟在迎來復甦之前，會先面對另一次經濟衰退的風險，甚至演變成雙底經濟衰退，出現經濟大蕭條的慘況。魯比尼表示，原本美國經濟在將今年上半年崩跌後迅速恢復，創造V型反彈，如今可能變成U型反彈，甚至是W型的經濟走勢。

隨著新冠肺炎確診病例近期又急速成長，企業營運與消費意願的前景恐怕面臨壓力，風險也逐日拉高。魯比尼表示，美國經濟至少在未來幾個月，還需要1.5兆美元的資金支撐，否則美國經濟成長將處緩，民眾的收入受制於經濟活動，失業率居高不下等風險衝擊，美國聯準會(Fed)持續擴表維持經濟擴張，但比起貨幣政策，對美國民眾來說，收入更為重要。

魯比尼提議，讓美國民眾收入增加，除了失業補貼金，更多的薪資保護計畫（PPP）貸款、聯邦政府協助地方政府運作、發配食物券以及醫療補貼等形式，協助私營部門、家庭降低債務，提高儲蓄，才是讓美國經濟回到正軌的最好方式。

文章來源：Yahoo Finance

（中時新聞網 呂承哲）