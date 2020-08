全沒戴口罩 美夏令營兒童 至少260人染疫

雖然美國總統川普一再聲稱「越年輕的人免疫力越強」,但美國疾病管制與預防中心(CDC)表示,喬治亞州數百名兒童上月參加夏令營時,出現大批兒童感染新冠肺炎,至少260人確診,顯示新冠病毒不僅成年人易染疫,幼童也不例外,甚至成為傳染媒介,也加深復學疑慮。

法新社報導,雖然這個夏令營有遵守CDC防疫指南中關於夏令營的要求,如要求所有參與人員必須在參加前12天通過新冠疫情檢測為陰性,但並未遵守戴口罩建議,過程中僅有營隊工作人員戴上口罩,其餘參與者並未強制規定。目前經過檢測58%的參與人員中,已有260人染疫;由於總共有597名學員以及超過120工作人員,故推測染感新冠肺炎的人數恐怕更高。

營隊先是在6月17日至20日,為138名受訓人員與132名工作人員舉辦說明會,他們絕大多數在21歲以下;隨後營隊在6月21日正式開始,有363名6歲至19歲不等的學員參加。

CDC報告指出,營隊參與者「從事各種室內與室外活動」,包括每天的活力歡呼與歌唱,期間多半未戴上口罩,並睡在每間可容納多達26人的小屋。直到6月23日,一名青少年工作人員因前一晚出現畏寒發抖症狀而離開營隊,6月24日接受新冠篩檢,同日得出確診,營隊當天開始送學員返家,6月27日閉營。

隨後,衛生當局於6月25日展開調查,並發現344人中多達260人篩檢新冠病毒結果為陽性,其中74%出現包括發燒、頭痛以及喉嚨痛等輕微症狀,而其他確診者皆沒有症狀。

CDC報告指出,結果顯示新冠病毒可在年輕族群同宿環境下有效傳染,導致所有年齡層染疫機率增高,且與先前報告相反的是,「年輕族群可能在疫情傳播上扮演要角」。

文章來源:Coronavirus infected hundreds of children at US summer camp

(中時新聞網 馮英志)