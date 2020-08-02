微軟買TikTok喊卡 臉書、谷歌得利

大陸字節跳動原有意出售旗下TikTok美國業務尋求解套，不過美國總統川普31日反對美國公司收購TikTok美國業務後，傳微軟已暫停與字節跳動進行有關收購計畫。另外，外界認為只要川普出手封殺，臉書與谷歌等美國科技巨擘可望漁翁得利，成為大贏家。

華爾街日報報導，字節跳動的創辦人張一鳴近期已同意出售所持有的TikTok股份給微軟，兩家公司很快便能夠達成交易協議。不過，川普在7月31日時稱，他不贊成美國公司收購TikTok，且已準備要頒布行政命令禁用TikTok。川普上周表示最快在8月1日宣布，以行政命令禁止使用有中資背景的TikTok，但迄台北時間2日晚間為止仍未有任何行動。

自川普31日表態後，微軟與字節跳動的談判便被迫喊卡。消息人士透露，白宮過去幾周一直參與微軟和字節跳動的談判，政府希望TikTok是美國的所控制的企業，而白宮的溫和派也對微軟收購TikTok表示贊同。

不過，白宮的強硬派一直向川普建議對TikTok採取更為強硬的立場，他們認為，字節跳動出售TikTok並不能夠解決國家安全問題。

TikTok目前在美用戶約有1億人。由於發展神速，連臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）上周三在美國會聽證會上都承認TikTok是成長最快的App。

雖然TikTok近年砸重金爭取用戶仍未獲利，但公司預計2020年營收達10億美元，2021年爆增至60億美元。由於獲利潛力相當驚人，吸引微軟願意斥重金收購，此外谷歌旗下的YouTube與臉書IG也備受威脅，推出類似TikTok的服務來爭奪市場。

臉書最近甚至趁TikTok可能被美國政府封殺的機會，計劃8月推出被外界形容為TikTok山寨版的Reels服務。外傳臉書旗下IG還以誘人的現金獎勵力邀TikTok幾位最受歡迎的網紅使用Reels。

除了正面與TikTok對決，臉書與谷歌最希望的恐怕還是TikTok全面退出美國市場，這意味最大勁敵消失後，這些網路巨擘有可趁機分食TikTok拱手讓出的市場。