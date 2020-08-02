印媒： 蘋果供應商 從中國向印度轉移

為了降低地緣政治對公司業務造成的衝擊，印度媒體報導，美國科技巨頭蘋果的供應商近期正計畫將中國的6條生產線轉移到印度，除了蘋果可藉此拓展印度市場外，預計相關公司未來可在印度出口價值50億美元的iPhone。



不過，消息人士並未透露是哪一家供應商要轉移6條生產線，但由於富士康已在印度設廠，而緯創、和碩可能會跟隨腳步赴印度設廠。



印度時報引述消息人士報導，相關產線轉移計畫預計將在1年左右完成，為印度創造5.5萬個工作機會。未來幾年，相關廠商可能會在印度擴大業務範圍，涉及領域包括平板、電腦、筆電等。



隨著中美緊張局勢不斷加劇，多家科技巨頭正分散供應鏈生產佈局。在此背景下，印度政府稍早祭出規模高達66.5億美元的「生產獎勵計畫」（Product-Linked Incentive），為企業在印度當地生產的產品提供現金獎勵。報導指出，印度政府已收到包括富士康、緯創、和碩、三星以及印度手機製造商Dixon Lava和Micromax等22家國內外大廠內申請參與上述計畫。



此前，蘋果公司要求富士康轉移在中國的iPhone生產線，規模可能達到10億美元，且蘋果還決定在2021年在印度建設第一家蘋果零售店。



印度科技部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）表示，上述計畫預計未來5年的產值將達到11.5兆盧比（約1,500億美元），出口價值高達7兆盧比（約936億美元）。



報導指出，作為全球最大的智慧手機市場之一，印度政府近期正積極與全球科技巨頭進行談判，以吸引相關公司在印度投資，相關公司的註冊程序甚至能夠在1天內完成。臉書、谷歌等公司近期也擴大對印度電信公司Reliance Jio的投資，以擴大他們在印度的業務。