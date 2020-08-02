川普封殺TikTok 臉書與谷歌最受惠

川普以國安為由在上周五威脅禁止美國境內，使用中國字節跳動旗下短視頻平台TikTok（抖音海外版）後，外界認為只要川普出手封殺，臉書與谷歌等美國科技巨擘將成最大受惠者。

川普上周表示最快在8月1日宣布，以行政命令禁止使用有中資背景的TikTok，但迄台北時間周日傍晚止仍未有任何行動。

外界認為這跟白宮內部對於讓美國企業收購TikTok，或以國安憂慮為由直接禁用上，分成兩派意見而互相拉扯有關。外傳與TikTok談判收購快到完成階段的微軟，因為川普態度傾向直接禁用而被迫暫停談判。

TikTok是年輕族群內迅速爆紅的短片分享連結app，目前美國用戶約1億人，連臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）上周三在美國會聽證會上也承認TikTok是成長最快的app。

雖然TikTok近年砸重金爭取用戶而仍未出現獲利，但公司預計今年營收達10億元，明年暴增至60億元。因此微軟對TikTok垂涎外，谷歌旗下YouTube也推出類似TikTok的服務來爭奪市場。

臉書近期趁TikTok可能被美國封殺的機會，計劃8月推出被外界形容為TikTok山寨版的Reels服務。外傳臉書旗下Instagram以極誘人獎勵金力邀TikTok幾位最受歡迎的網紅使用Reels。

外界認為最終不管是TikTok被收購抑或被禁用，對臉書、谷歌或微軟等科技龍頭來說都是大利多。

但有專家認為若川普連TikTok這樣極受歡迎的app都敢直接禁用，其實對科技業並非完全是利多，因為這顯示川普要加強管制這些有極大影響力的科技巨擘。

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