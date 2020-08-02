跟進美國 澳洲政府也要查抖音

美國準備封殺大陸知名影片分享應用程式「抖音海外版TikTok」之際，澳洲聯邦政府也宣布，將在未來數周內，針對多款大陸應用程式展開調查。據報導，當局將對TikTok展開2項強制性調查，總理莫里森已指示情報機關查明該應用程式是否會帶來國安威脅。

澳媒報導，澳洲將對TikTok、微信和微博等應用程式展開調查，調查行動由安全部門負責，詳情不會對外公開。莫里森先前就曾表明，聯邦政府正密切關注TikTok，正考慮是否採取進一步行動；又指民眾需要知道自己的個人資料是否外洩，政府會挺身保護民眾。

雖然TikTok上月才在澳洲設立總部，多名國會議員已公開呼籲禁用該程式，擔心大陸政府會間接取得用戶資料，也有人要求加強審查。TikTok聲明則指，澳洲TikTok的用戶資料儲存在美國和新加坡，用戶毋須擔心其個資；又稱不會與澳洲及包括大陸等外國政府分享資訊。

坎培拉大學資安專家漢彌爾頓（Clive Hamilton）指控，大陸政府利用這些應用程式監控異議人士，威脅言論自由；又指西方國家遲早會意識到這點，澳洲封殺TikTok無可避免。澳洲國會情報及安全委員會主席黑斯蒂也認為，雖然TikTok的用戶主要是年輕人，但仍會嚴重威脅到國家安全。（中時 施施）

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