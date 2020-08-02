交易要人命 國會施壓Robinhood改善　

熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）6月鬧出人命，20歲學生用戶利用羅賓漢的免費交易軟體炒股，誤認自己慘賠73萬美元而輕生。此樁悲劇引起美國國會注意，施壓羅賓漢改善交易應用程式的安全保障機制。

伊利諾州20歲大學生科恩斯（Alex Kearns），透過深受千禧世代青睞的羅賓漢交易app玩選擇權。他的家人表示，科恩斯赫見自己的帳戶虧損超過73萬美元後，6月12日自殺身亡。但仍不清楚究竟是何因素，逼得他走上絕路。

民主黨伊利諾州眾議員安德伍德（Lauren Underwood）致函羅賓漢，對這個估值86億美元的交易平台竟欠缺「安全保障」機制，表達「嚴重關切」。該封信函也獲伊州參議員杜賓（Dick Durbin）與達克沃斯（Tammy Duckworth）聯名簽署。

羅賓漢回應來函指出，願與國會議員充分合作。發言人透過聲明說：「我們會鄭重對自家客戶負起責任，願與參眾議員攜手解決客戶的問題和憂慮。」

針對科恩斯之死，羅賓漢上月宣布計劃改善用戶介面作為回應。羅賓漢2位共同執行長泰內夫（Vlad Tenev）及巴特（Baiju Bhatt）曾發文寫道：「我們個人為此悲劇感到傷痛欲絕。」

羅賓漢同時宣布，捐款25萬美元給美國自殺防治基金會（American Foundation for Suicide Prevention），呼籲身陷危機的人要尋求援助。 科恩斯尋短的悲劇，喚起大眾注意到羅賓漢這類熱門免費股票交易平台潛藏的風險，它們尤其受到年輕投資新手追捧。

眾議員安德伍德指控羅賓漢，誘使投資新手從事風險交易，提供的顧客支援卻很有限。她接受CNN訪問時提到，國會將督促主管機關，加強對羅賓漢這類交易平台的監管，她直接點名美國證管會（SEC）應採取行動。