尼泊爾外長否認與中國等組聯盟 抗衡四邊對話

中國日前與阿富汗、巴基斯坦和尼泊爾舉行外長視訊會議，被懷疑意圖組織聯盟與美國、印度、澳洲和日本的四邊安全對話抗衡，但尼泊爾外長昨天否認這樣的說法。

印度Zee News今（1）日報導，尼泊爾外交部長吉瓦利（Pradip Gyawali）表示，尼泊爾和中國、阿富汗、巴基斯坦的外長視訊會議完全聚焦在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的合作。

吉瓦利指出，要在這些國家之間建立任何其他類型的協調整合都是沒有必要和錯誤的。尼泊爾、巴基斯坦和阿富汗都是南亞區域合作協會（SAARC，南協）的會員國，而中國是南協的觀察員，都已經在同一傘下。

對尼泊爾和上述3國是否有組成區域次聯盟的想法，吉瓦利說，這毫無可能、也沒有意向，更沒有計畫讓這4國建立另一個區域次聯盟或組織，4國的外長視訊會議完全僅限於武漢肺炎大流行方面的合作。

不過，在中國、尼泊爾、阿富汗和巴基斯坦外長視訊會議召開時，中國呼籲推動「一帶一路」倡議下的中巴經濟走廊與跨喜瑪拉雅立體互聯互通網路建設，加強4國與中亞國家來往與聯通，且支持把中巴經濟走廊向阿富汗延伸。

中國的「一帶一路」倡議推出迄今，陸續傳出一些小國在這項倡議接受中國貸款與經濟援助興建並非必要的基礎建設下，陷入「債務陷阱」遭中國控制，及當地政治人物涉貪等諸多問題。

由於中巴經濟走廊通過印度主張擁有主權的巴基斯坦控制克什米爾，印度的智庫和專家更懷疑中國試圖藉「一帶一路」把勢力滲入南亞和中亞，因此印度政府不但反對中巴經濟走廊，更拒絕參加「一帶一路」。

根據中國外交部官網顯示，中國與尼泊爾、巴基斯坦及阿富汗是在7月27日召開外長視訊會議，中國國務委員兼外交部長王毅就加強四國合作提出鞏固團結抗疫共識、展開區域聯防聯控合作、增進抗疫與疫苗合作，及促進疫後復甦和經濟發展等4點提議。訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動訂閱

王毅並說，四國要繼續堅定推動共建「一帶一路」，推動重點合作項目儘快復工復產。

由於這場視訊會議由中國主導，外界懷疑，中國試圖拉「鐵桿」盟友巴基斯坦和尼泊爾、阿富汗組織區域次聯盟，以對抗目標在遏止中國持續在印太地區擴張的美國、印度、澳洲和日本組成的四邊安全對話（Quadrilateral Security Dialogue）機制，這項機制已經升級為部長級的對話。 （中央社）

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