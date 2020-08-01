各地疫情延燒 日本政府仍不考慮公布緊急事態

日本境內各地今（1）日疫情持續延燒，東京都等地單日新增病例續創新高，沖繩縣更出現逾100%的病床使用率，醫療能量明顯受到壓迫，但日本政府仍不考慮公布「緊急事態宣言」。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天單日新增472起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，繼昨天單日463例後續創新高紀錄，至今累計病例數1萬3163例。

大阪府今天新增195例，是疫情爆發以來單日第三高，迄今累計病例數4252例；「千葉日報」報導，千葉縣今天新增73例，創疫情爆發以來新高。

愛知縣知事大村秀章表示，今天單日新增181例，較單日通報最高紀錄193例略少，但已是連續4天超過150例，縣內累計病例數1986例。

神奈川縣今天通報新增55例，累計病例數2538例；奈良縣今天新增21例，創當地疫情爆發以來新高紀錄，累計病例數256例；福岡縣單日新增41例，累計病例數1975例。

長崎縣新增13例、三重縣新增11例，雙雙首度達到兩位數，且創下當地新高紀錄。

「琉球新報」報導，沖繩縣截至7月31日止，病床使用率高達104.2%，醫療能量呈現受壓迫的狀況，沖繩縣政府表示，目前約有20名無症狀患者正在等待住院。

沖繩縣政府保健醫療部長大城玲子說，病床使用率超過100%意謂陷入無法接收患者的狀況。

沖繩縣政府下週將跟飯店業者進行交涉，希望增加更多房間供輕症患者入住休養。

沖繩紅十字會醫院有一名護理師及兩名患者確診染疫，讓醫療人員間充滿危機感，因為醫療機構如果出現院內感染，急診與一般門診將受到限制，可能造成醫療體系崩潰。

沖繩縣知事玉城鄧尼說，無論如何都必須阻止醫療體系發生崩潰。

日本電視台（Nippon TV）報導，內閣官房長官菅義偉今天在電視節目上再次強調，目前疫情擴散並非公布「緊急事態宣言」的狀況，還沒有到公布的階段。

談到振興國內旅遊的Go To Travel（去旅行）方案，他說，跟觀光業有關的業者已到了瀕死狀態，難道不該採取最低限度的作為嗎？表達出在徹底做好防疫的情況下，持續推動振興方案的想法。

至於修法提高疫情期間政府停業籲請等強制力，菅義偉說，這項議題攸關人權，並非可以簡單地說修就要修。 （中央社）

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