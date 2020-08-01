狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億

蘋果第3季財報亮眼，帶動周五股價飆漲10%、衝上425美元新天價，市值來到1.84兆美元，重登全球市值王寶座。股神巴菲特單靠蘋果一檔股票，一夜進帳98.8億美元（約台幣2915億元），比亞馬遜、谷歌等公司的單季獲利還要高。

巴菲特執掌的波克夏公司以往不太投資科技股，但因近年大舉買進蘋果股票，不僅度過新冠疫情危機，更一掃在能源、保險等類股慘賠的教訓。蘋果目前占波克夏的股票投資比重達43%，是蘋果第二大股東，僅次於先鋒集團（Vanguard）。

波克夏投資組合中共有46檔股票，蘋果占比第一，美國銀行為第二，如果將第三名之後加總起來還不及蘋果持股，顯見波克夏重押蘋果公司的決心。

蘋果30日（周四）公布上季營收高達597億美元、年增11%，創下史上第3季新紀錄，稀釋後每股獲利2.58美元，年增18%。

受到財報利多激勵，周五蘋果股價暴漲10%、來到425美元，市值高達1.84兆美元，超越地表最大石油公司沙烏地阿美的1.76兆美元，重回全球市值最大企業寶座。而巴菲特只靠蘋果持股一天就進帳98.8億美元（約台幣2915億元），比亞馬遜、谷歌等公司的單季獲利還要高。

（中時新聞網 吳美觀）