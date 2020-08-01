日本疫情單日1580例創新高 有確診者逃出醫院

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，7月31日新增1580例確診病例，創疫情爆發以來單日新高，連續3天單日新增確診破千；另有確診者破壞病房門鎖逃出醫院。

另外，日本共同社報導埼玉縣政府昨天指出，住在春日部市的40多歲男性因為染疫住院，但未獲院方許可就逕行外出，還跑到川越市一處溫泉設施；這名男性後來被警方尋獲並送回醫院，目前所知在男性外出期間並無密切接觸者。

埼玉縣政府指出，這名男性7月13日發燒，16日確診感染，並住進羽生市的羽生綜合醫院；雖然男性有重度肺炎症狀，但好幾次都意圖外出，最後在30日晚間10時左右破壞病房鎖頭成功逃離醫院，搭上計程車返家，再駕自用車外出。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本境內截至昨天為止共有3萬6389例，加上鑽石公主號郵輪的712例，總數3萬7101例；死亡病例部分，日本境內1013例，加上鑽石公主號13例，總計1026例。

從1月以來嚴守「零確診」約半年的岩手縣，日前出現縣內首例確診病例後，昨天又新增一例，總計已有4例。

日本47個都道府縣中，仍以東京都疫情最為嚴重，至今已有1萬2691例；排名第2到第5分別是大阪府4057例、神奈川縣2483例、埼玉縣2310例及福岡縣1926例。

昨天共有40個都道府縣都有新增病例，只有秋田、島根、香川、山口、高知、愛媛及富山7個縣單日無新增病例。

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