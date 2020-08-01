TikTok恐遭美國禁用 傳微軟洽談收購

中國字節跳動旗下風行全球的短視頻平台TikTok，如今已被美國政府視為華為翻版，正以國安之名全力對其封鎖堵截。美國總統川普美東時間7月31日表示，他將禁止TikTok在美國營運，或計劃下令字節跳動拆售TikTok控制權。另據美媒報導，微軟正洽購TikTok美國業務。

CNBC報導，川普表示，他最快將在8月1日透過行政行動禁止TikTok。川普31日在其專機「空軍一號」上稱，他正審視TikTok，並考慮不同方案對付TikTok，包括有效禁止TikTok在美國使用。

當日稍早前，美媒與路透報導，川普很可能簽署行政命令，要求北京字節跳動放棄TikTok的控制權，以消除TikTok可能將美國用戶資料交給中國政府的疑慮。

另一方面，有消息人士透露，近日微軟考慮收購TikTok，以結合其原有網路業務，可對網上廣告商帶來更大效益，有助微軟建立更穩定的收入來源，雙方已就此展開私下磋商。目前微軟本身的網路業務有搜尋引擎Bing、MSN新聞與專業人士社交媒體LinkedIn等，但缺乏大量用戶社交平台，而TikTok正好補充有關缺口。

先前市場曾經傳出字節跳動擬拆售TikTok多數股權，買方提出價格相當於TikTok估值達500億美元，為TikTok今年預期收入的50倍，遠高於美國已上市的社交平台Snap。

對於TikTok或將易主的壓力，新浪財經1日引述字節跳動回應稱，不對謠言或猜測發表評論，公司對TikTok的長期成功充滿信心。字節跳動表示，數億用戶在TikTok抒發創意，平台上的創作者也獲得收益，TikTok將持續致力保護用戶的隱私及安全。

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