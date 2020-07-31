美消費信心降 科技F3撐大局

蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）與臉書（Facebook）等美國科技業三大巨頭上季業績均優於預期，為美股帶來重大支撐，華爾街股市周五跳空開高，那斯達克指數多頭氣勢尤其強盛，但密大消費者心7月終值下修，再度引發經濟復甦成長疑慮，道瓊工業與標普5百指數由紅翻黑。



指標科技大廠業績強勁，三大指數均跳空開高，那斯達克最高來到10,734點，大漲1.1％，但密大消費者信心指數7月終值降至72.5點，引發獲利了結賣壓，道指翻落平盤之下大跌170點或0.7％，標普5百指數下跌0.3％，那指漲幅也急縮至0.4％。



道指早盤一度攻堅關鍵全仰賴蘋果，蘋果為道指最大權值股，股價每漲1美元，約可對大盤貢獻6.86點，而蘋果周五開盤大漲7％或27美元，意謂著蘋果一檔個股就為大盤拉升185點。



蘋果除了業績優於預期，同時釋出將再度進行股票分割的措施，每一股將拆成四股，以目前股價推算，分割後股價將壓低在100美元左右，可望吸引更多的散戶買盤。



周五大漲後蘋果市值大增逾1,000億美元，總市值來到1.75兆美元，擴大領先微軟的差距，穩居市值一哥寶座。



臉書上季業績意外強勁，營收成長11％，獲利更暴增一倍，其中Instagram扮演最大功臣，臉書早盤跳空大漲8％，股價來到255美元的歷史新高，市值增至7,300億美元。



受疫情受惠概念股加持的亞馬遜同樣繳出史上最佳季度財報，股價一飛沖天，開盤跳高至3,241美元，大漲6％。



相較之下，谷歌母公司Alphabet則成為美股的拖油瓶，由於上季數位廣告營收年跌8％，為公司成立以來首見下滑，加上獲利較去年同期大跌三成，股價跳空開低重挫5％，來到1,461美元。



荷蘭合作銀行（Rabobank）資深貨幣策略師佛利（Jane Foley）表示，「科技股可能會讓大家對美股存在扭曲的看法，以標普5百指數來說，推升大盤的股票不一定是科技股。」