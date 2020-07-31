谷歌母公司Q2廣告營收 首次衰退

谷歌母公司Alphabet周四公布第二季財報，受新冠肺炎疫情衝擊，包括旅遊業與消費品牌等廣告大戶因經濟前景不明而削減支出，讓其數位廣告營收年跌8％，是公司有史以來首次營收下跌。

Alphabet第二季整體廣告營收較去年同期減少26億美元，萎縮至299億美元，主要受谷歌廣告營收下跌拖累，YouTube等的廣告營收仍溫和成長。

谷歌成立22年來，每一季廣告營收均成長，因此第二季出現下跌格外受到關注。FactSet調查顯示，分析師普遍預期谷歌第二季廣告營收會下跌。

至於Alphabet第二季整體獲利年跌30％至64億美元，毛利率從24％下滑至17％。

在疫情影響業績下，Alphabet持有的現金部位，從1月時的185億美元，到6月底時減少至177億美元。

Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai）認為第二季業績不理想，是疫情衝擊宏觀環境所致。

儘管他認為目前已出現廣告業務可望回穩的初步訊號，其他管理高層也同意目前廣告業務已穩定地改善，但Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）強調現階段的廣告業務仍未完全走出困境。

相較之下，亞馬遜和臉書第二季業績未受疫情衝擊，還從中受惠。亞馬遜因封閉措施和居家工作讓網購需求激增，帶動其銷售與獲利大增。臉書第二季業績增長放緩，但疫情期間民眾湧向臉書消磨時間和分享資訊而刺激營收走高。

除了疫情衝擊外，谷歌還被多國反壟斷主管機關，調查其是否壟斷廣告市場優勢而傷害消費者權益。

儘管谷歌繼續拓展其他新市場，像雲端運算第二季營收就暴增43％，但其雲端事業的成長與規模仍低於其他主要對手。像微軟雲端事業部門Azure第二季營收成長47％，Azure規模是谷歌雲端業務的逾四倍。