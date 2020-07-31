疫情壓不住 美元破底黃金亮晶晶

美國新冠肺炎疫情不僅壓不住還大幅升溫，衝擊美國經濟復甦與美元，追蹤美元對一籃子對手貨幣表現的美元指數周五貶至逾2年新低，7月總計大跌近5％，很可能寫下10年來最大月線跌幅紀錄。相較之下，黃金亮晶晶，7月暴漲超過1成，分析師看好挑戰2,000美元的新天價。

最近美元利空頻傳，除了疫情升溫外，美國周四公布上季GDP季減年率超過3成，創史上最大衰幅，美國總統川普又拋出延後總統大選的震撼彈，進一步衝擊美元投資信心。

美元周五對主要貨幣全面走跌，對歐元一度跌破1.19美元，來到1.1908美元，創2018年5月以來新低；對日圓下探104.195日圓，為4個半月新低價；對英鎊也貶至1.3143美元，同樣改寫4個半月最低。

美元指數盤中最低來到92.546，創2018年5月以來新低。美元指數7月份總計重貶4.9％，很可能創下2010年來最大單月跌幅。

裕信銀行分析師發表研究報告指出，「美元8月走勢估計還是偏空，但鑒於全球經濟成長疑慮升高、新冠肺炎疫情升溫與美元短線已經重貶，接下來幾個月美元跌勢將會趨緩。」

相較於美元落難，黃金則是大放異彩，金價周五強彈，黃金現貨價大漲1.3％，每盎司衝上1,992美元，續創歷史新高，距2,000美元大關僅一步之遙；紐約期金則勁揚1.5％，來到1,970.70美元。

金價短線狂拉一波，周四之前連續9個交易日上漲，7月以來累計狂飆11％，將締造2012年1月以來月線最大漲幅的紀錄。

澳洲國民銀行經濟學家夏瑪(John Sharma)指出，「美國第二季GDP數據開低凸顯全球經濟疲軟，投資人紛紛搶進黃金避險，由於疫情惡化，加上地緣政治情勢緊張與美元走貶，金價短線很可能漲破2,000美元大關。」

此外，根據美國銀行公布的基金資金流向統計報告顯示，最近一周基金操盤人總共買超黃金39億美元，買超規模創史上第二大量。

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