法國Q2經濟衰退13.8％ 減幅較市場預期溫和

法國統計局（INSEE）31日（周五）公布，由於該國為防止疫情擴散而實施的全國封鎖措施，使得第二季經濟衰退13.8％，其中家庭消費、企業投資、貿易數據全皆大幅萎縮。

不過第二季國內生產毛額（GDP）季減幅度比先前預期緩和。INSEE本月稍早預估第二季GDP銳減17％，路透調查分析師看法預估衰退15.3％。

同樣受到新冠肺炎疫情衝擊，德國日前公布第二季GDP萎縮10.1％。

（工商時報 陳怡均）

法國Q2 GDP慘跌13.8% 看好第三季回溫

法國國家統計局（Insee）31日公布統計數據顯示，法國2020年第二季國內生產毛額（GDP）萎縮13.8%，創下二戰結束以來最大跌幅。

為圍堵新冠肺炎疫情，法國於3月17日至5月11日實施全面封城，經濟活動徹底停擺，GDP大幅萎縮，但仍優於經濟學家原先預期的17%跌幅。Insee的數據發表後，法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）對此表示，這證明了政府的決策是有效的，面對這場危機，我們不是無能的。

法國第二季家用支出減少了11%、企業投資大減17.8%、出口萎縮25.5%，進口則減少17.3%。

不過因為商家自五月開始陸續重啟營業，法國的消費也漸漸回溫，Insee表示，相較今年五月，全國消費成長了36.6%，預期消費活動將逐漸回歸，Insee看好法國2020年第三季的經濟將成長19%。

（工商時報 呂佳恩）

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