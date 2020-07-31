「疫」外之財！亞馬遜獲利創新高

亞馬遜第二季業績表現亮眼，因新冠肺炎疫情帶動銷售激增，其營收實現2位數增長，且獲利遠遠超出市場預期，受此激勵，周四亞馬遜盤後股價漲約5%。

亞馬遜第二季營收年增40%，為889.1億美元，遠超出市場預估的815.6億美元。淨利為52億美元，較去年同期的26億美元倍增，並創下歷史新高。每股盈餘為10.30美元，狠甩市場預估的1.46美元。

第二季線上雜貨銷售額為去年同期的3倍之高，配送量能提高逾160%。亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在聲明中表示，這是另一個極不尋常的季度，我對我們的全球員工感到極為自豪與感謝。

亞馬遜第二季雲端運算事業Amazon Web Services營收為108.1億美元，年增29%，與第一季的年增33%小幅放緩。在疫病大流行期間，在家上班成為趨勢，此類雲端服務對機構組織非常重要，但受到整體經濟衰退影響，許多公司不得不削減相關開支，使亞馬遜、微軟與谷歌的雲端事業增長均見放緩。

亞馬遜第二季主要由廣告事業組成的「其他項目」營收年增41%，為42.2億美元。包括Prime會員的訂閱服務營收年增29%，為60.2億美元。第三方營收年增52%，優於第一方銷售的成長48%。

此外，亞馬遜預估第三季淨營收介於870億至930億美元，意即年增長介於24%～33%。該公司將額外的新冠肺炎疫情相關投資納入考量後，預估本季營業利益介於20億～50億美元。

（時報資訊 柯婉琇）

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