逆勢成長！蘋果營收增11% 宣布分割股票

蘋果公司今天公布上季營收激增11%，新款iPhone SE刺激裝置買氣，服務事業穩健成長，協助度過新型冠狀病毒疫情難關。蘋果時隔6年再次宣布股票分割，有利散戶買進。

根據蘋果公司（Apple）季報，截至6月27日的會計年度第3季營收596.9億美元，較去年同期增加11%；每股盈餘2.58美元，年增18%。兩項數據都遠優於華爾街預期，展現蘋果挺住2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情考驗的能耐。

除了蘋果，亞馬遜（Amazon.com）、臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet季報也在美股收盤後出爐。4家科技巨擘受益於疫情改變民眾生活型態，上季都繳出優於市場預期的業績，帶動盤後股價走揚。

業績報喜之餘，蘋果宣布董事會同意1拆4的股票分割計畫，預定8月31日生效，讓股價在廣大投資人眼中更親民。

這將是蘋果上市以來第5次股票分割。蘋果股東屆時持有每股，將額外拿到3股。在外流通股數增加後，每股價格跟著降低。蘋果上次分割股票是2014年，當時為1拆7，股票分割前每股超過600美元，分割後股價降至92美元左右。

蘋果近期股價屢創新高，今天上漲1.2%，收在384.76美元，年初以來漲幅擴大到31%，市值超過1.6兆美元。最新季報於美股收盤後公布，蘋果盤後股價一度漲逾6%。

蘋果向來倚重的iPhone事業上季進帳264.2億美元，年增2%。蘋果4月推出新款iPhone SE，鼓勵原本使用平價機種的用戶更新，在許多用戶等待秋季iPhone旗艦新機亮相期間支撐買氣。

蘋果近年致力發展的服務事業穩定成長，上季營收激增15%，達到131.6億美元，協助蘋果寫下會計年度第3季營收新紀錄。

不過，新型冠狀病毒陰影猶存，美國多州夏季疫情嚴重，導致部分蘋果直營門市再度停業。蘋果連續第2季未隨財報公布營收預測，財務長梅斯特里（Luca Maestri）則在線上法說會預告，秋季iPhone新機供貨可能延遲數週。