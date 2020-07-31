川普欲延期大選實際無權 外媒點出一關鍵

距離美國總統大選僅剩下3個多月，總統川普選情依舊遭疫情連累，不論在全國或是多個關鍵搖擺州民調皆不理想。在此局面下，川普決定投下震撼彈，在推特上表示有意延後總統大選。不過，美媒指出總統大選時期在憲法早有明訂，川普並無權更改選舉日期，且也沒有證據證實他聲稱的通訊投票恐會有舞弊嫌疑。

川普在推特上稱，「在全面進行通訊投票（而非不在籍投票，這是好事），2020大選將會是美國歷史上最不準、最容易舞弊的一場選舉，將令美國極度蒙羞。要不延後大選，直到人民可以適當、有把握且安全地投票？」

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與《CNBC》報導指出，川普無權延後選舉，而美國憲法賦予國會權力訂定投票日期。根據第18屆美國國會通過的法案中規定，總統大選日期定於11月的第一個星期二，至此從未更改，即使在南北戰爭甚至二戰期間也曾未改變過。

報導指出，川普在近期民調中多次以2位數落後民主黨對手拜登，但選舉專家早已擔憂為了避免可能的敗局，總統會嘗試干預選舉。正當許多州苦惱如何讓人民在疫情風險下安全地投票，許多州政府決定採取通訊投票作為可能的解決方案，讓人民不必排隊出現群聚的情況下完成投票。

不過，以川普為首的共和黨早已表達強烈反對擴大採取通訊投票，即使在沒有證據證明的情況下，仍聲稱通訊投票恐招致選舉舞弊。川普競選陣營以及共和黨全國委員會今年早已備好上千萬美元打官司，挑戰有意擴大通訊投票的州政府。

文章來源：Trump suggests delaying election amid fraud claims, but has no power to do so

（中時新聞網 馮英志）

延伸閱讀

川普選情告急 互關領館後美中關係恐續下探

美大選川普對拜登 台人支持誰？民調超意外

痛批拜登會毀了美國 川普拒承諾接受大選結果