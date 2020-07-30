經濟重摔 美股急崩500點 台積ADR挫逾4％

美國第二季經濟成長率萎縮近 33%，雖優於市場預期，但創下美國經濟史上最慘單季表現，加上就業市場仍處於停滯狀態，尚未見到明顯復甦跡象，美股周四(30日)早盤大跌逾400點，盤中更一度來到低點 25,992.28點，下跌547.29點，台積電ADR走跌逾4%。

截至台北時間30日晚間10點10分，道瓊指數下跌464.81點或1.75%、暫報26,074.76點；標普500指數下跌43.89點或1.35%、暫報3,214.55點；那斯達克指數88.33點或0.84%、暫報10,454.62點。台積電ADR股價大跌3.45美元或4.17%、暫報79.22美元。

美國勞工部30日也公布上周初領失業金人數為143 萬人，稍微優於市場預期的 145 萬人，代表美國就業市場仍處於停滯狀態。

正在接受美國國會反壟斷法聽證會的4大科技巨頭臉書、亞馬遜、蘋果以及谷歌，將在美股周四盤後公布最新一季財報，若無法符合市場預期表現，無疑是在科技股出現大幅修正的當前，埋下美股劇烈波動的隱憂，目前這4家科技公司股價全面走跌。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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