殺！美期指重挫200點 台積ADR盤前大跌4％

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，導致消費者支出、外銷出口受到影響，德國第二季經濟成長率較前一季萎縮10.1%，季調後較去年同期下跌11.7%，創1970年有紀錄以來最大跌幅，也抵消掉2008年金融危機以來所有漲幅。此外，美國四大科技巨頭正赴美國國會進行反壟斷法的聽證會，加上美國第二財季GDP將在稍晚公布，道瓊期指盤前大跌逾200點。

截至台北時間30日下午5點10分，歐盟STOXX歐洲600指數下跌5.10點或1.39%、暫報362.76點；歐盟最大經濟體德國下跌299.29點或2.33%、暫報12,522.97點；道瓊期指下跌240.5點或0.91%、暫報26,199.5點；標普500指數期貨下跌30.62點或0.94%、暫報3,221.88點；那斯達克100指數期貨下跌130.63點或1.22%、暫報10,543.62點。

近期受惠於美國處理器大廠英特爾7奈米製程研發受阻，全球晶圓代工龍頭台積電本周以來股價漲幅最大近20%，台積電ADR股價也從上周五連2日大漲10%，但在激情過後拉回修正。台積電ADR股價盤前3.57美元或4.32%、暫報79.10美元。

亞馬遜、Facebook、蘋果以及Google在周三的美國國會聽證會上遭到兩黨強烈砲轟，議員依照手上的資料對這些科技巨頭提出強烈批評，包括這些公司利用自身優勢，主導了其在該產業的地位。這4大科技公司的最新一季財報將在周四美股盤後出爐，若無法符合市場預期，美股恐出現劇烈震盪。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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