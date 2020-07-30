美媒：美保密防諜 川普擬大砍中駐美人數

「華盛頓時報」引述美國國務院高層官員透露，川普政府準備要求中國大幅減少派駐美國的外交人員，減至與美國駐中的同等人數。

官員指出，川普政府此舉是為減輕聯邦調查局（FBI）負擔的一環，FBI近幾個月投注2,000名幹員搜捕中國間諜與特工。FBI局長瑞伊（Christopher A. Wray）近日表示，他們現在平均每10小時就有一宗與中國有關的新立案。

相關作法預計本週會正式宣布，一名高層官員在宣布前的背景解釋時說：「我們希望在8月底前，能做到與美國駐外人數與管道對等的標準。」

官員表示，美中官員上週已在協商外交人數應對等；當時時值美國關閉中國在休士頓的領事館，中國則關閉美國在成都的領事館。

瑞伊在7日的談話時提到，目前FBI手上全美的反情報案件有近5,000件，「幾乎一半與中國有關」。他還說中方的首要目標是從事與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有關的美國衛生照護機構，以及從事相關研究的製藥公司與學術研究所。

報導指出，中國在美外交人員的確切數目無法得知，美國國務院最近期的資料顯示，有245名外交人員隸屬華府的中國大使館，除24日休士頓的領事館已關閉，中國在紐約、舊金山、洛杉磯、芝加哥也都有領事館。

美國駐中國外交人員據信也超過200人，包括北京的美國大使館，以及在廣州、上海、瀋陽、武漢及本週被關掉的成都領事館。這些機構中以武漢領事館人數最少，在北京的大使館則是美國海外最大駐館之一，包括來自國務院、中央情報局（CIA）、FBI與商務部的人員。

美方官員表示，大砍中方駐美人數另一原因，與中方本月拒絕讓數十名先前在疫情最嚴峻時離境的美方外交人員返回中國有關，雙方的爭執卡在中方對篩檢與隔離的要求。

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