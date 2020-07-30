中國竊美科技？四科技巨頭CEO回應了

蘋果、Google、亞馬遜及臉書4大企業的執行長今天接受美國聯邦眾議院反壟斷小組委員會聽證。在中國有無竊取科技相關問題上，僅臉書執行長祖克柏直言有據可查。

眾議院反壟斷小組委員會今天舉行聽證會，蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）、亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）分別以視訊方式作證。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，共和黨籍眾議員史杜（Greg Steube）在會中詢問：「你們是否認為中國政府竊取美國企業的科技？」祖克柏正面接下問題，但另外3大企業執行長卻語帶謹慎。

皮查伊和庫克都表示，沒聽說中國政府從Google及蘋果公司偷走技術的事；貝佐斯說，雖然他手上有關於中國竊取技術的報告，但他沒有相關「個人經驗」。

祖克柏的回答則與一般的說法相近，稱他認為「中國政府竊取美國企業的科技，有據可查」。

數名眾議員的問題糾結在與中國有關的疑慮上，尤其針對皮查伊。美中關係每況愈下，科技議題經常處於爭論核心，因美國有許多製造廠和生意夥伴都在中國。

福斯財經新聞（Fox Business）報導，皮查伊今天稍早因Google在中國的業務受到抨擊。Google先前因員工質疑道德問題而退出美國軍方合約的爭取，眾議員今天追問皮查伊在中國的計畫。

皮查伊表示，Google在中國的發展「很有限」，僅包括少數開放來源的人工智慧計畫。

皮查伊一開始答詢時說，他沒有Google技術遭竊的第一手資料，但之後改口稱2009年發生一起廣為人知的網路攻擊，是由源於中國的駭客組織發動。

當眾議員詢問國會應如何協助防止資訊及技術遭竊時，4名執行長都沒回答。

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